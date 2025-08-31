Англія

На початку вересня гравець відпочиватиме.

Манчестер Юнайтед у домашньому матчі третього туру англійської Прем’єр-ліги на останніх секундах вирвав перемогу над Бернлі (3:2).

Однак уже на 31 хвилині "Червоні дияволи" зазнали важкої кадрової втрати — поле через травму був змушений залишити їхній бразильський нападник Матеус Кунья.

Оскільки далі на футбольний світ очікує міжнародна перерва, то першими, із ким контактували лікарі Юнайтед після гри, були представники медичного штабу національної збірної Бразилії, до складу якої на вересень отримав виклик новачок клубу з Манчестера.

За ходом бесіди лікарі дійшли до висновку, що участь Куньї в матчах кваліфікації до чемпіонату світу-2026 вдома проти Чилі та на виїзді проти Болівії є неможливою, тож гравець залишатиметься в розташуванні клубу найближчими тижнями.

У наступному турі на Манчестер Юнайтед очікує гостьове дербі проти Манчестер Сіті.