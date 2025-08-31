Англія

Перша перемога команди Грема Поттера в новому сезоні АПЛ.

В рамках третього туру англійської Прем'єр-ліги Ноттінгем Форест вдома приймав лондонський Вест Гем.

У першому таймі обидві команди не змогли відкрити рахунок у матчі. Підопічні Грема Поттера та Нуну Ешпіріту Санту мали кілька моментів, але не зуміли їх конвертувати у забиті м'ячі.

По перерві все також йшло до безгольового тайму, але в підсумку все обернулося для "лісників" катастрофою.

Перший гол був забитий на 84-й хвилині зустрічі. Джаррод Боуен отримав м'яч на лівому фланзі, обіграв захисника та потужним ударом нарешті відкрив рахунок. Через чотири хвилини, вже Лукас Пакета реалізував пенальті, збільшивши перевагу своєї команди до двох м'ячів. Втім, на цьому лондонці не зупинилися. На 90+1-й хвилині третім голом у воротах Ноттінгема відзначився Каллум Вілсон, замкнувши подачу з флангу та встановивши остаточний рахунок.

Ця перемога дозволила Вест Гему здобути перші три очки в сезоні, покращивши своє становище в турнірній таблиці АПЛ.

Ноттінгем Форест — Вест Гем 0:3

Голи: Боуен, 84, Пакета, 88 (пен), Вілсон, 90+1

Ноттінгем Форест: Селс — Айна, Міленкович, Мурільйо, Вільямс — Сангаре (Гатчінсон, 89), Андерсон — Ндоє (Макейті, 58), Гіббс-Вайт, Гадсон-Одої (Калімуендо-Муїнга, 89) — Вуд (Жезус, 73)

Вест Гем: Германсен — Вокер-Пітерс, Мавропанос, Кілман, Малік Діуф — Ворд-Праус (Ірвінг, 75), Соучек — Боуен, Фернандеш (Саммервілл, 82), Пакета — Фюллькруг (Вілсон, 64)