Англія

Маунт та Кунья повертаються до складу, тоді як Далот і Ліча Мартінес залишаються поза грою.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім поділився останніми новинами щодо складу команди напередодні матчу 5-го туру АПЛ проти Челсі, який відбудеться 20 вересня на Олд Траффорд.

За словами наставника, два важливі гравця атаки його команди, які пропустили дербі з Манчестер Сіті, готові повернутися: "Далот недоступний. Мейсон Маунт і Матеус Кунья у складі. Лісандро Мартінес досі недоступний".

Маунт та Кунья отримали пошкодження у поєдинку 3-го туру АПЛ проти Бернлі (3:2) ще 30 серпня. Діогу Далот травмувався на початку вересня у розташуванні збірної Португалії, а Лісандро Мартінес продовжує відновлення після операції на коліні, проведеної у лютому.

Крім того, Аморім зазначив, що захисник Тайрел Маласія вже розпочав роботу з м’ячем в складі команди U-21 і поступово набирає ігрову форму.