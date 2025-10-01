Англія

Хавбек Реала отримав престижну нагороду від вболівальників.

Центральний півзахисник Реала та збірної Англії Джуд Беллінгем визнаний найкращим футболістом національної команди у сезоні-2024/25. Про це повідомляє офіційний сайт Футбольної асоціації Англії.

22-річний хавбек уперше отримав цю нагороду. Він став лише другим футболістом в історії, який здобув звання найкращого гравця Англії, виступаючи за іноземний клуб, після Оуена Гаргрівза (Баварія, 2006).

За результатами голосування вболівальників Беллінгем випередив Деклана Райса (друге місце) та Гаррі Кейна (третє). Минулого сезону він провів 8 матчів за національну команду, допомігши "трьом левам" здобути підвищення в Лізі націй УЄФА під керівництвом Лі Карслі, а також успішно стартувати у відборі на чемпіонат світу-2026 з новим тренером Томасом Тухелем.

Беллінгем відзначився голом у матчі проти Греції на Вемблі, а також віддав кілька результативних передач, зокрема зробив асист на дебютний гол Майлза Льюїса-Скеллі у поєдинку з Албанією.

Попередні переможці: