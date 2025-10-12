Англія

Голова клубу запевнив, що Адам зосереджений на поточному сезоні і не чинить тиску на трансфер.

Манчестер Юнайтед отримав сигнал щодо Адама Вортона після того, як керівництво Крістал Пелас підтвердило, що півзахисник має прагнення виступати в Лізі чемпіонів.

Президент Крістал Пелас Стів Паріш заявив, що Вортон має власні амбіції — або допомогти клубу вийти в Лігу чемпіонів, або в майбутньому здійснити трансфер, якщо надійде відповідна пропозиція. Проте, за словами Паріша, ні гравець, ні клуб не відчувають тиску, права Вортона захищено довгостроковим контрактом.

За інформацією джерел, Юнайтед зацікавлений у трансфері 21-річного Вортона. Також у списках потенційних придбань називають такі клуби, як Реал та Тоттенгем.

Минулого сезону він через проблеми зі здоров’ям провів 27 матчів у всіх турнірах і відіграв важливу роль у перемозі Крістал Пелас у Кубку Англії над Манчестер Сіті.