Іспанія

Мадридці розглядають двох півзахисників для підсилення.

Реал активно шукає опорного півзахисника, який міг би скласти конкуренцію Орельєну Чуамені, повідомляє Diario AS. Серед кандидатів на підсилення "вершкові" розглядають Адама Вортона з Крістал Пелес і Чема Андреса зі Штутгарта.

За інформацією джерела, пріоритетним варіантом є Вортон, але якщо його трансферна ціна не знизиться з 80 мільйонів євро, Реал зосередиться на Андресі, трансфер якого оцінюється приблизно в 10 мільйонів євро.

У поточному сезоні 25-річний Чуамені провів десять матчів у всіх турнірах, не відзначившись результативними діями. У дев’яти з них він виходив у стартовому складі.

