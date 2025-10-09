Мадридці розглядають двох півзахисників для підсилення.
Адам Вортон, Getty Images
09 жовтня 2025, 11:54
Реал активно шукає опорного півзахисника, який міг би скласти конкуренцію Орельєну Чуамені, повідомляє Diario AS. Серед кандидатів на підсилення "вершкові" розглядають Адама Вортона з Крістал Пелес і Чема Андреса зі Штутгарта.
За інформацією джерела, пріоритетним варіантом є Вортон, але якщо його трансферна ціна не знизиться з 80 мільйонів євро, Реал зосередиться на Андресі, трансфер якого оцінюється приблизно в 10 мільйонів євро.
У поточному сезоні 25-річний Чуамені провів десять матчів у всіх турнірах, не відзначившись результативними діями. У дев’яти з них він виходив у стартовому складі.
