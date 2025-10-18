СУБОТА, 18 ЖОВТНЯ, 14:30 ▪️ СІТІ ГРАУНД, НОТТІНГЕМ ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КРІС КАВАНА ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Ноттінгем наразі переживає непростий період: сенсація минулої кампанії не знає смаку перемог уже сім матчів поспіль, а остання поразка від Ньюкасла перед матчами збірних лише поглибила кризу. Постекоглу шукає формулу успіху, але поки що змушений боротися не лише з суперниками, а й із тиском уболівальників. Форест забиває мало і пропускає занадто часто — і це викликає занепокоєння, адже команда опинилася всього за крок від зони вильоту. Але хіба це є сюрпризом, коли в прагматичну за стилем команду приходить тренер кардинальної іншої футбольної філософії з акцентом на атаку? Не думаємо.

Водночас є й промінь надії — відновлення після травм кількох ключових гравців. Українець Олександр Зінченко, який пропустив останні матчі через проблеми із пахом, може повернутися у старт. Його універсалізм і досвід мають стати великою підмогою для "червоних". Також під питанням участь Дугласа Луїса, тоді як Ігор Жезус продовжує справляти хороше враження на тренуваннях і готовий замінити травмованого Кріса Вуда в атаці.

Челсі, навпаки, зустрічає матч у піднесеному настрої. Перемога 2:1 над Ліверпулем перед міжнародною паузою стала не лише емоційним поштовхом, а й знаком — команда Енцо Марески поступово наближається до тієї гри та результатів, на які від неї очікують. Мойзес Кайседо забив розкішним ударом, а юний бразилець Естеван приніс "синім" перемогу в компенсований час, ставши наймолодшим бразильцем в історії АПЛ, який забивав вирішальний м’яч.

Попри серію травм і дискваліфікацію самого Марески, Челсі демонструє впевненість і стабільність. Команда виграла три з останніх чотирьох матчів у всіх турнірах і тепер знову бачить перед собою зону Ліги чемпіонів — усього три очки відставання. Щоправда, виїзні матчі поки не є сильною стороною лондонців: лише три перемоги у 14 останніх виїздів у Прем’єр-лізі. Окрім цього, останні ігри на Сіті Граунд не були легкими для "пенсіонерів" — перемоги 1:0 та 3:2 разом із нічиєю 1:1.