Football.ua представляє прев’ю матчу англійської Прем’єр-ліги, який пройде 18 жовтня та розпочнеться о 14:30.
Ноттінгем Форест — Челсі, getty images
18 жовтня 2025, 08:35
Після міжнародної паузи англійська Прем’єр-ліга повертається — і на нас чекає цікаве протистояння на Сіті Граунд. Ноттінгем Форест під керівництвом Анже Постекоглу спробує здобути першу перемогу у чемпіонаті під орудою австралійського тренера. У гості ж завітає лондонський Челсі, який поступово набирає обертів після важкого старту сезону.
НОТТІНГЕМ ФОРЕСТ — ЧЕЛСІ
СУБОТА, 18 ЖОВТНЯ, 14:30 ▪️ СІТІ ГРАУНД, НОТТІНГЕМ ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КРІС КАВАНА ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS
Ноттінгем наразі переживає непростий період: сенсація минулої кампанії не знає смаку перемог уже сім матчів поспіль, а остання поразка від Ньюкасла перед матчами збірних лише поглибила кризу. Постекоглу шукає формулу успіху, але поки що змушений боротися не лише з суперниками, а й із тиском уболівальників. Форест забиває мало і пропускає занадто часто — і це викликає занепокоєння, адже команда опинилася всього за крок від зони вильоту. Але хіба це є сюрпризом, коли в прагматичну за стилем команду приходить тренер кардинальної іншої футбольної філософії з акцентом на атаку? Не думаємо.
Водночас є й промінь надії — відновлення після травм кількох ключових гравців. Українець Олександр Зінченко, який пропустив останні матчі через проблеми із пахом, може повернутися у старт. Його універсалізм і досвід мають стати великою підмогою для "червоних". Також під питанням участь Дугласа Луїса, тоді як Ігор Жезус продовжує справляти хороше враження на тренуваннях і готовий замінити травмованого Кріса Вуда в атаці.
Челсі, навпаки, зустрічає матч у піднесеному настрої. Перемога 2:1 над Ліверпулем перед міжнародною паузою стала не лише емоційним поштовхом, а й знаком — команда Енцо Марески поступово наближається до тієї гри та результатів, на які від неї очікують. Мойзес Кайседо забив розкішним ударом, а юний бразилець Естеван приніс "синім" перемогу в компенсований час, ставши наймолодшим бразильцем в історії АПЛ, який забивав вирішальний м’яч.
Попри серію травм і дискваліфікацію самого Марески, Челсі демонструє впевненість і стабільність. Команда виграла три з останніх чотирьох матчів у всіх турнірах і тепер знову бачить перед собою зону Ліги чемпіонів — усього три очки відставання. Щоправда, виїзні матчі поки не є сильною стороною лондонців: лише три перемоги у 14 останніх виїздів у Прем’єр-лізі. Окрім цього, останні ігри на Сіті Граунд не були легкими для "пенсіонерів" — перемоги 1:0 та 3:2 разом із нічиєю 1:1.
За версією букмекерів, сьогодні більше шансів на успіх мають підопічні Енцо Марески. Так, на перемогу Челсі в основний час пропонується коефіцієнт 1.99, тоді як потенційний успіх Ноттінгем Форест оцінюється показником 3.60. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.85.
📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
НОТТІНГЕМ ФОРЕСТ : Селс — Савона, Міленкович, Мурільйо, Вільямс — Андерсон, Домінгес — Ндоє, Гіббс-Вайт, Гадсон-Одої — Ігор Жезус
ЧЕЛСІ : Р. Санчес — Гюсто, Фофана, Чалоба, Кукурелья — Лавія, Кайседо — Естеван, Буонанноте, Гарначо — Жуан Педро
⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ
📊 ПОТОЧНА ФОРМА
прогноз 1:2