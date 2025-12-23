Італія

Німецький форвард гратиме за італійський клуб під дев’ятим номером.

Нападник Вест Гема Ніклас Фюллькруг успішно пройшов медичне обстеження перед своїм переходом до Мілана. Про це повідомляють журналісти Патрік Бергер та Флоріан Плеттенберг.

Угода між Міланом та Вест Гемом передбачає оренду до кінця сезону з опцією викупу влітку приблизно за 5 мільйонів євро. У новій команді німецький нападник виступатиме під номером 9.

У Вест Гемі вважають цей трансфер вигідним бізнес-рішенням, адже клуб заощадить щонайменше 1,3 мільйона євро чистої зарплати до завершення сезону.

Очікується, що лондонці підпишуть щонайменше одного нового форварда вже під час січневого трансферного вікна — клуб активно вивчає ринок. Раніше повідомлялося, що одним із кандидатів на підсилення є український форвард Роми Артем Довбик.