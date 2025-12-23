Італія

Захисник Мілана сподівається на виклик до збірної Англії.

Захисник Мілана Фікайо Томорі наполягає, що його амбіції потрапити на чемпіонат світу залишаються незмінними, оскільки він повертається до статусу ключового гравця "россонері".

Гравець збірної Англії незабаром відзначить п’яту річницю перебування в Мілані і після кількох складних сезонів знову закріпився у стартовому складі.

В інтерв’ю BBC Sport Томорі підтвердив нещодавній контакт із тренером збірної Англії Томасом Тухелем і поділився очікуваннями щодо майбутнього чемпіонату світу:

"Чи хочу я поїхати на чемпіонат світу? Звичайно. Я хочу цього для себе, і я знаю, що перемога в Серії А допоможе. Я розмовляв з Тухелем після останньої міжнародної перерви. Ми обговорювали, що я повинен продовжувати робити те, що роблю зараз".

Томорі визнає конкуренцію на своїй позиції, але підбадьорюється тим, що Тухель уважно слідкує за виступами Мілана.

"Чемпіонат світу ще за шість місяців, попереду багато матчів. Я знаю, що він стежить за нами, бо викликав Рубена Лофтуса-Чіка. Це додає впевненості, що я теж можу потрапити".

Захисник зазначив, що Тухель регулярно отримує дані та відео Мілана, щоб оцінювати його гру. Незважаючи на сильну конкуренцію на позиції центрального захисника, Томорі впевнений у своїй меті:

"Чемпіонат світу – це моя мрія, і я працюю над нею щодня".

У цьому сезоні Томорі відіграв за Мілан в 17 поєдинках — віддав три результативні передачі.