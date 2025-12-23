Італія

Давіде Анчелотті серед основних претендентів на заміну Джилардіно.

Італійський клуб Піза може змінити головного тренера через погані результати у сезоні Серії А 2025-26. За інформацією Gazzetta dello Sport, Альберто Джилардіно перебуває на межі відставки, а його місце може зайняти Давіде Анчелотті.

Піза здобула лише одну перемогу, посідає 19-те місце у турнірній таблиці та відстає від безпечної зони всього на три очки. Пізній гол Стефано Морео у матчі проти Кальярі минулих вихідних лише тимчасово відстрочив можливе звільнення Джилардіно.

Наступний матч команди проти Ювентуса стане критичним: у разі поразки клуб, ймовірно, розпрощається з тренером. Піза планує підсилитися під час січневого трансферного вікна, але вже з новим наставником на чолі.

Давіде Анчелотті нещодавно був звільнений з Ботафого після першого сезону на посаді головного тренера, і Піза розглядає його як потенційного кандидата, здатного стабілізувати команду та поліпшити результати.