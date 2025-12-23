Інше

Аль-Іттіфак пропонує 35-річному форварду контракт до 2028 року.

Скандальний італійський форвард Маріо Балотеллі може продовжити кар'єру в Саудівській Аравії. Про це повідомляє відомий інсайдер Ніколо Скіра.

Балотеллі потрапив у трансферні плани клубу Аль-Іттіфак, який підготував для нападника контракт до 2028 року. Форвард перебуває у статусі вільного агента з 1 липня 2025 року, після завершення виступів за Дженоа, куди він приєднався минулого жовтня.

У минулому сезоні Балотеллі провів лише 6 матчів Серії А, сумарно відігравши 56 хвилин.

Аль-Іттіфак наразі займає дев'яте місце у чемпіонаті Саудівської Аравії. Наступний матч команда проведе проти Аль-Ріяда 25 грудня. Очікується, що пропозиція саудівського клубу може переконати італійського нападника перейти до нового клубу вже найближчим часом.