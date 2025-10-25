СУБОТА, 25 ЖОВТНЯ, 17:00 ▪️ СТЕМФОРД БРІДЖ, ЛОНДОН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕНДРЮ МЕДЛІ ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ — SETANTA SPORTS

Після невдалого вересневого відрізку, коли лондонці поступилися Брайтону, Манчестер Юнайтед і Баварії, "сині" знову набрали хід. Серія з чотирьох перемог поспіль у всіх турнірах — найкраща відповідь на сумніви. Перемоги над Бенфікою (1:0), Ліверпулем (2:1), Ноттінгемом (3:0) та ефектна розгромна звитяга над Аяксом (5:1) у Лізі чемпіонів довели: Мареска вже наклав свій стиль на команду.

Челсі нині демонструє футбол швидкий, молодий і безстрашний. У матчі з Аяксом одразу десять гравців віком до 21 року вийшли на поле — рекорд клубу. Серед них — Естеван, Гарначо, Гію, Тайрік Джордж. У Прем’єр-лізі "пенсіонери" мають наймолодший середній склад сезону — лише 24 роки. Повернення Ріса Джеймса додасть стабільності в обороні, а Жуан Педро, Нету й Естеван можуть забезпечити вибухову гру попереду. Удома Челсі зазнав поразки лише одного разу за весь 2025 рік, тож Лондон — їхня справжня фортеця.

Повернення "чорних котів" до Прем’єр-ліги після восьмирічної паузи стало одкровенням сезону. Команда Режіса Ле Бріса не лише виживає, а й змагається — сьоме місце після восьми турів і 14 очок на старті є їхнім найкращим результатом із часів сезону-1999/00. Перемога над Вулвз (2:0) минулого туру показала, що Сандерленд здатен швидко оговтатися після поразки від МЮ.

У грі команди відчувається система: Граніт Джака стабілізує центр поля, Мукіеле та Баллард цементують оборону, а Рейнілду повернувся після дискваліфікації. Ле Фе і Ісідор додають швидкості попереду. Сандерленд не програє на виїзді в Лондоні вже 13 матчів поспіль, і це найкраща серія в історії клубу. Водночас проти Челсі історія для них не така прихильна — лише три перемоги у 26 останніх зустрічах.