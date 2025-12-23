Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, який відбувся 22 грудня 2025 року.
Фулгем — Ноттінгем Форест, Getty Images
23 грудня 2025, 08:25
Фулгем у матчі 17 туру англійської Прем'єр-ліги на своєму полі мінімально обіграв Ноттінгем Форест (1:0).
Єдиний і переможний гол був забитий наприкінці першого тайму, коли на п'ятій компенсованій хвилині результативним ударом з пенальті відзначився Рауль Хіменес.
Український універсал "лісників" Олександр Зінченко вийшов на поле на 81 хвилині, замінивши Ніколу Савону.
Фулгем — Ноттінгем Форест 1:0
Гол: Хіменес, 45+5 (пен).
Фулгем: Лено — Тете, Андерсен, Куенка, Робінсон — Лукич, Берге (Керні, 66) — Вілсон (Траоре, 84), Сміт-Роу (Діоп, 85), Кевін (Кінг, 78) — Хіменес (Кусі Асаре, 85).
Ноттінгем Форест: Віктор — Савона (Зінченко, 81), Міленкович, Мурільйо, Вільямс — Андерсон, Луїс (Макейті, 73) — Гатчінсон, Гіббс-Вайт (Домінгес, 73), Гадсон-Одої (Калімуендо-Муїнга, 90) — Жезус (Авонії, 72).
Попередження: Хіменес, Берге, Вілсон, Куенка, Андерсен — Віктор, Мурільйо, Міленкович, Домінгес.