Завершилася 1398 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

🔸 У Верховній Раді формують робочу групу, яка має оперативно опрацювати питання можливого проведення виборів президента України під час воєнного стану

🔸 Україна отримала €2,3 млрд від Європейського Союзу: €2,1 млрд — кредитні кошти та €200 млн — грант

🔸 Серед 52 цивільних людей, яких російські військові вивезли з села Грабовське на Сумщині, були діти. Також у полон рф потрапили 13 українських військовослужбовців

🔸 hromadske з’ясувало, що дружина генерала СБУ має російський паспорт, володіє нерухомістю на $1,3 млн та побудувала ділові зв’язки на Кіпрі з підсанкційними юристами, пов’язаними з проросійськими олігархами

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Загалом від початку цієї доби відбулося 190 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території.
 
Російські загарбники завдали 10 авіаційних ударів, скинувши при цьому 31 керовану бомбу. Крім цього, залучили для ураження 2924 дрони-камікадзе та здійснили 2853 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.
 
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося шість атак російських загарбників. Ворог здійснив 110 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, дві з яких — із реактивних систем залпового вогню.
 
Сьогодні противник шість разів атакував позиції наших захисників на Південно-Слобожанському напрямку у районах населених пунктів Сотницький Козачок, Вовчанськ, Дворічанське та у бік Вільчі, Колодязного.
 
На Куп’янському напрямку ворог здійснив дев’ять наступальних дій у районах населених пунктів Піщане, Загризове та у бік Курилівки, Новоплатонівки, Куп’янська.
 
На Лиманському напрямку Сили оборони відбили дев’ять штурмових дій противника у районах населених пунктів Середнє, Новоселівка, Мирне та у бік населених пунктів Надія, Чернещина, Дробишеве, Ставки.
 
На Слов’янському напрямку ворог шість разів атакував поблизу Дронівки, Сіверська, Серебрянки.
 
На Краматорському напрямку сьогодні боєзіткнень не фіксувалось.
 
На Костянтинівському напрямку сьогодні відбулося 23 бойових зіткнення. Ворог штурмував позиції українських підрозділів в районах населених пунктів Плещіївка, Русин Яр, Щербинівка, Олександро-Шультине, Клебан-Бик, Софіївка, сім боєзіткнень досі тривають.
 
На Покровському напрямку від початку цієї доби противник 56 разів атакував у районах населених пунктів Мирноград, Родинське, Покровськ, Рівне, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік Сухецького, Гришиного, Новопідгороднього, Новопавлівки. У деяких локаціях бої тривають дотепер.
 
Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 174 окупанти, 132 з яких — безповоротно. Крім того, українські воїни знищили три одиниці автомобільної техніки, три одиниці спеціальної техніки, чотири БпЛА, також наші захисники уразили вісім укриттів особового складу ворога. Пошкоджено танк, дві одиниці автомобільної техніки та мотоцикл противника.
 
На Олександрівському напрямку українські оборонці відбили 10 атак загарбників у районах населених пунктів Вороне, Олександроград, Рибне, Злагода, Привільне та у бік Іскри, Вишневого, Олексіївки, ще два боєзіткнення тривають дотепер.
 
На Гуляйпільському напрямку агресор 12 разів намагався йти вперед на позиції наших військ у районах Солодкого, Варварівки, Гуляйполя та в бік Зеленого.
 
На Оріхівському напрямку наші захисники відбили 10 атак у районі населених пунктів Щербаки, Степове, Плавні та у бік Лук’янівського, Приморського. Авіація противника завдала ударів по Воздвижівці, Степногірську, Лисогірці, Малокатеринівці, Любицькому, Барвінівці та Залізничному.
 
На Придніпровському напрямку на даний час боєзіткнень не зафіксовано.
 

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Шановні українці, українки!

Сьогодні вже повертається наша переговорна команда після зустрічей в Америці з представниками Президента Трампа, і зранку завтра я очікую повну доповідь щодо підготовлених документів. Багато пропрацювали, і передусім документи про гарантії безпеки, а також 20 пунктів основного документа – базової рамки, яку обговорювали українська та американська делегації. Рустем Умєров та Андрій Гнатов завтра будуть доповідати.

Важливо, щоб американська сторона могла досягти й відповіді від росії – реальної готовності цієї держави зосередитися на чомусь іншому, не на агресії. Звісно, після стількох років спочатку гібридної війни, тепер повномасштабної слабо віриться, що путін зможе жити без убивств і вторгнень.

Але зниження ціни на російську нафту, сильні санкції світу, продовження всіх інших форм тиску – це те, що переконає навіть таку вперту особу. путін воює, поки має гроші, щоб купувати лояльність і свого оточення, і російського населення та водночас платити за вбивства на фронті.

І за цей рік багато вже зроблено, щоб грошей у російської воєнної машини стало менше. Я вдячний усім нашим воїнам за дипстрайки – зараз майже кожної доби є результат. Особливо це відчутно в дипстрайках проти російського нафтового експорту.

Добре, що Євросоюз, Америка та інші партнери тиснуть на російський експорт газу й нафти. Танкери, які росія використовує, щоб заробляти на війну та утримання путінських друзів, усе частіше отримують проблеми в ключових акваторіях.

Будуть і нові санкції світу проти танкерів та всієї інфраструктури такого експорту: компаній, страховиків, капітанів і команд безумовно. Готуємо й наші нові санкційні пакети проти різних осіб – не тільки російських, – які працюють на оборонну промисловість агресора.

І наші санкційні пропозиції завжди враховуються партнерами. Це один із пріоритетів нашої зовнішньої політики – щоб українські санкції були синхронізовані з партнерами. Сьогодні саме такі завдання оновив для українських дипломатів – привітав їх із професійним днем, і подякував кожному, хто реально працює на нашу зовнішню політику, на те, щоб Україна була результативною у зовнішніх справах, бо це зараз – одна з основ нашого захисту.

Українська сила – це єдність зі світом, і зараз ми досягли найбільшого рівня цієї єдності. Ще ніколи у своїй історії Україна не мала такої підтримки партнерів, як у цей час. Досягти такого рівня було непросто, як непросто й місяць за місяцем утримувати увагу світу до України – попри все.

Ми не дали забути про Україну, не дали іншим темам і проблемам перекрити увагу до України. Суспільства партнерів підтримують нас – нашу державу, наш захист, і це вагомо, це дає нам силу захисту.

Сьогодні також мав честь подякувати нашим українським енергетикам – усім нашим героям, які долають росію буквально щодня своєю роботою. Відновлюють генерацію. Відновлюють постачання. Відновлюють нормальне життя для українців. І дійсно Україна може пишатися фаховістю наших працівників енергетики. Дякуємо вам.

І ще одне.

Сьогодні ми говорили з Головою Верховної Ради України Русланом Стефанчуком. Серед іншого я попросив Руслана разом із депутатським корпусом, також разом із урядовцями, з представниками громадянського суспільства підготувати пропозиції по визначенню нових і логічних підходів до святкових та особливих днів нашого календаря.

Бувають погані календарні співпадіння – і війна внесла багато таких змін. Коли дні трагедій припадають на дні професійних свят. Або коли в один день із радянських часів і перших років незалежності – кілька зовсім різних професійних днів. Все це варто впорядкувати.

Дякуємо всім, хто допомагатиме. Як справжнє Різдво було сприйняте легко – на 25 грудня, – так само інші дати мають бути справедливими та коректними.

Дякую всім, хто працює на нашу державу та людей!

Слава Україні!

Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!