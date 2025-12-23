Інше

Останнім клубом бразильця був Аль-Арабі.

Колишній півзахисник Барселони та ПСЖ Рафінья Алькантара вирішив завершити кар'єру у віці 32 років. Про це повідомив футболіст у своїх соціальних мережах.

Останнім клубом 32-річного бразильця був катарський Аль-Арабі з Дохи, за який він виступав із літа 2022 року.

Також Рафінья захищав кольори Барселони, Сельти, ПСЖ, Реал Сосьєдада та Інтера. На його рахунку 358 офіційних матчів, 51 гол та 52 асисти.

На клубному рівні Алькантара вигравав Лігу чемпіонів із Барселоною, з якою тричі ставав чемпіоном Ла Ліги, а також завоював Суперкубок УЄФА, п'ять разів Кубок Іспанії та двічі Суперкубок країни. Разом із ПСЖ він ставав чемпіоном Ліги 1 та володарем Кубку Франції. З Аль-Арабі виграв Кубок зірок Катару.

Крім цього, Рафінья провів два товариські матчі за збірну Бразилії, в яких забив один гол. Він також став чемпіоном ОІ у 2016 році.