У заключному чвертьфіналі Кубка англійської ліги сезону-2025/26 лондонські суперники Арсенал та Крістал Пелес визначать останнього півфіналіста турніру. Для обох команд це шанс зробити ще один крок до Вемблі — арени, де вирішується доля трофею. Господарі підходять до гри у статусі лідера Прем’єр-ліги, тоді як гості змушені боротися не лише з суперником, а й із наслідками щільного календаря та кадрових втрат.

ВІВТОРОК, 23 ГРУДНЯ, 22:00 ▪️ ЕМІРЕЙТС СТЕДІУМ, ЛОНДОН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СТЮАРТ АТТВЕЛЛ ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS​

Арсенал не вигравав Кубок ліги з 1993 року, і жоден із нинішніх гравців першої команди тоді ще навіть не народився. Втім, команда Мікеля Артети стабільно доходить до пізніх стадій: це вже четвертий вихід "канонірів" до чвертьфіналу за останні шість сезонів. Дорога до цієї стадії в нинішньому розіграші вийшла відносно спокійною — перемоги над Порт Вейлом і Брайтоном дозволили зосередитися на боротьбі за трофей без зайвих нервів, із використанням ротаційного складу.

Поточна форма лондонців вселяє оптимізм. Арсенал іде першим у Прем’єр-лізі та підійде до матчу з серією з трьох перемог у всіх турнірах, включно з мінімальним, але стратегічно важливим успіхом у виїзному матчі проти Евертона. На Емірейтс Стедіум команда Артети особливо переконлива — 11 перемог у 12 домашніх матчах сезону говорять самі за себе. Навіть кадрові проблеми не заважають "канонірам" знаходити результат, часто перемагаючи у прагматичному стилі. Але, звісно, занепокоєність фанатів Арсеналу можна зрозуміти: в останніх двох іграх здобути шість очок дозволив пенальті та два автоголи, що прямо говорить про певну проблему лідерів АПЛ із реалізацією моментів. Та й матч із Вулвз був хоч і переможним, але провальним не тільки з точки зору реалізації, а й створення небезпечних моментів проти суперника з дуже низьким блоком.

Для Крістал Пелес шлях до чвертьфіналу був значно складнішим. Команда Олівера Гласнера вибила з турніру Міллволл, а згодом гучно заявила про себе, розгромивши Ліверпуль 3:0 на Енфілді. Ця перемога стала символом кубкового характеру "орлів", які за останній рік уже встигли здобути два трофеї та не бояться великих імен. До того ж Пелес вдруге поспіль грає у чвертьфіналі Кубка ліги — подібного клуб не досягав понад три десятиліття, що ще раз наголошує на потужний прогрес команди за останні роки.

Втім, нинішній момент для гостей далекий від ідеального. Четвертий матч за дев’ять днів, серйозні втрати в складі та дві поразки поспіль у Прем’єр-лізі суттєво б’ють по впевненості. Провал 1:4 від Лідса став показовим — команда пропустила дев’ять голів у трьох останніх матчах. Історія протистоянь також не на боці Пелес: сім поразок у восьми останніх зустрічах з Арсеналом і болісна пам’ять про минулорічний виліт з Кубка ліги після поразки 2:3.

Попри дербі та кубковий статус гри, фаворит виглядає очевидним. Арсенал має значно глибший склад, стабільнішу форму й перевагу рідного стадіону. Крістал Пелес здатен нав’язати боротьбу й зіграти другим номером, сподіваючись на контратаки, однак фізичний стан і обмежений вибір виконавців можуть стати вирішальними. За умови навіть часткової ротації "каноніри" мають достатньо ресурсу, щоб контролювати хід зустрічі та зробити ще один крок до півфіналу, де на переможця вже чекатиме Челсі.