Англія

Екстренер високо оцінив внесок колишнього голови.

Колишній головний тренер Тоттенгема Маурісіо Почеттіно поділився думками щодо відходу колишнього голови правління Даніела Леві.

"Я був дуже здивований відходом Леві. Його спадщина нікуди не зникла. Дивовижно, що він зробив для клубу. У нас із ним завжди були хороші стосунки — і під час мого перебування в Тоттенгемі, і після мого відходу. Він був дійсно важливою людиною, бо дав мені можливість керувати таким клубом, як Тоттенгем. Для мене це один із найкращих клубів світу з неймовірними вболівальниками", — цитує Почеттіно BBC.

Леві працював у Тоттенгемі з 2001 по 2025 рік. Разом із ним столичний клуб виграв Кубок англійської ліги та Лігу Європи.

8 листопада Тоттенгем прийме Манчестер Юнайтед у 11-му турі АПЛ. Початок матчу о 14:30.