СУБОТА, 8 ЛИСТОПАДА, 14:30 ▪️ ТОТТЕНГЕМ ГОТСПУР СТЕДІУМ, ЛОНДОН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СЕМ БАРРОТТ ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Після нищівної критики за домашню поразку від Челсі минулими вихідними (0:1) Тоттенгем зміг реабілітуватися, розгромивши Копенгаген у Лізі чемпіонів. Команда Томаса Франка нагадала, що навіть у кризові моменти здатна вибухнути. Особливо та традиційно вразив Міккі ван де Вен, який самотужки пробіг усе поле й забив один із найефектніших голів сезону. Утім, стабільність залишається головною проблемою "шпор". Вони програли дев’ять домашніх матчів у 2025 році — більше за будь-кого в АПЛ. І тепер мають довести, що лондонські трибуни — не прокляття, а все ж таки фортеця.

Кадрова ситуація у Тоттенгема далека від ідеалу: поза грою залишаються Меддісон, Кулусевські, Соланке, Біссума, Девіс і Бергвалль. Під питанням участь Кудуса, тож свій шанс точно отримають Рішарлісон і Хаві Сімонс, якщо напередодні не будь якихось нових травм. Франк розраховує на лідерські якості Паліньї, який після невдалого періоду в мюнхенській Баварії відроджується в АПЛ, і чекає на повторення атакувального феєрверку.

Манчестер Юнайтед під керівництвом Рубена Аморіма потроху повертається до життя. Після осічки з Брентфордом команда видала серію з трьох перемог і нічию 2:2 проти Ноттінгем Форест. І хоч той самий фанат МЮ знову залишився без стрижки, у тому матчі яскраво проявив себе Амад Діалло — забив розкішний м’яч, що врятував "червоних дияволів" від поразки. В атаці Юнайтед додав у гостроті: клуб має одну з найкращих статистик за кількістю ударів у лізі, а Бруну Фернандеш уже двічі поспіль асистував у виїзних іграх. Португалець прагне зробити це втретє поспіль — уперше з листопада 2020-го.

Аморім знайшов певний баланс після провального факту — це факт: Ламменс надійно стоїть у воротах, трійка Йоро — Де Лігт — Шоу додає впевненості, а трио Мбемо — Кунья — Шешко все частіше змушує суперників нервувати. Єдиний кадровий мінус — відсутність Лісандро Мартінеса, який ще відновлюється після травми коліна, проте вже потроху тренується. Але в цілому Юнайтед виглядає згуртованим і голодним до реваншу за сім матчів без перемог над лондонцями.