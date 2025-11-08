Football.ua представляє прев’ю матчу 11-го туру англійської Прем’єр-ліги, який відбудеться 8 листопада та розпочнеться о 14:30.
Тоттенгем — Манчестер Юнайтед, getty images
08 листопада 2025, 08:15
У Північному Лондоні знову гаряче: Тоттенгем прийматиме Манчестер Юнайтед в одному з головних матчів 11-го туру АПЛ. Обидві команди мають по 17 очок і йдуть поряд у таблиці — шоста та восьма позиції відповідно. Для кожної з них цей поєдинок — шанс піднятися вище та заявити про готовність боротися за Лігу чемпіонів. Після торішнього фіналу Ліги Європи, де "шпори" перемогли "червоних дияволів", суперництво між цими клубами вийшло вже на новий рівень.
ТОТТЕНГЕМ — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
СУБОТА, 8 ЛИСТОПАДА, 14:30 ▪️ ТОТТЕНГЕМ ГОТСПУР СТЕДІУМ, ЛОНДОН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СЕМ БАРРОТТ ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS
Після нищівної критики за домашню поразку від Челсі минулими вихідними (0:1) Тоттенгем зміг реабілітуватися, розгромивши Копенгаген у Лізі чемпіонів. Команда Томаса Франка нагадала, що навіть у кризові моменти здатна вибухнути. Особливо та традиційно вразив Міккі ван де Вен, який самотужки пробіг усе поле й забив один із найефектніших голів сезону. Утім, стабільність залишається головною проблемою "шпор". Вони програли дев’ять домашніх матчів у 2025 році — більше за будь-кого в АПЛ. І тепер мають довести, що лондонські трибуни — не прокляття, а все ж таки фортеця.
Кадрова ситуація у Тоттенгема далека від ідеалу: поза грою залишаються Меддісон, Кулусевські, Соланке, Біссума, Девіс і Бергвалль. Під питанням участь Кудуса, тож свій шанс точно отримають Рішарлісон і Хаві Сімонс, якщо напередодні не будь якихось нових травм. Франк розраховує на лідерські якості Паліньї, який після невдалого періоду в мюнхенській Баварії відроджується в АПЛ, і чекає на повторення атакувального феєрверку.
Манчестер Юнайтед під керівництвом Рубена Аморіма потроху повертається до життя. Після осічки з Брентфордом команда видала серію з трьох перемог і нічию 2:2 проти Ноттінгем Форест. І хоч той самий фанат МЮ знову залишився без стрижки, у тому матчі яскраво проявив себе Амад Діалло — забив розкішний м’яч, що врятував "червоних дияволів" від поразки. В атаці Юнайтед додав у гостроті: клуб має одну з найкращих статистик за кількістю ударів у лізі, а Бруну Фернандеш уже двічі поспіль асистував у виїзних іграх. Португалець прагне зробити це втретє поспіль — уперше з листопада 2020-го.
Аморім знайшов певний баланс після провального факту — це факт: Ламменс надійно стоїть у воротах, трійка Йоро — Де Лігт — Шоу додає впевненості, а трио Мбемо — Кунья — Шешко все частіше змушує суперників нервувати. Єдиний кадровий мінус — відсутність Лісандро Мартінеса, який ще відновлюється після травми коліна, проте вже потроху тренується. Але в цілому Юнайтед виглядає згуртованим і голодним до реваншу за сім матчів без перемог над лондонцями.
За версією букмекерів, сьогодні трохи більше шансів на успіх мають підопічні Рубена Аморіма. Так, на перемогу Манчестер Юнайтед в основний час пропонується коефіцієнт 2.58, тоді як потенційний успіх Тоттенгема оцінюється показником 2.71. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.56.
📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
ТОТТЕНГЕМ : Вікаріо — Порро, Ромеро, ван де Вен, Спенс — Бентанкур, Палінья, Сарр — Кудус, Рішарлісон, Сімонс
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД : Ламменс — Йоро, де Лігт, Шоу — Амад, Каземіро, Фернандеш, Далот — Мбемо, Кунья, Шешко
⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ
📊 ПОТОЧНА ФОРМА
прогноз 2:2