СУБОТА, 8 ЛИСТОПАДА, 19:30 ▪️ СТЕДІУМ ОФ ЛАЙТ, САНДЕРЛЕНД ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КРЕЙГ ПОУСОН▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Після багаторічного очікування Сандерленд повернувся в еліту англійського футболу — і зробив це дуже гучно. Команда Режиса Ле Брі не просто адаптувалася до темпу Прем’єр-ліги, а стала однією з найяскравіших сенсацій сезону. Уже через десять турів "чорні коти" посідають четверту сходинку таблиці та приймають лідера чемпіонату на рідному Стедіум оф Лайт. Історія Граніта Джаки — центральна сюжетна лінія майбутнього поєдинку: колишній капітан Арсеналу тепер веде вперед Сандерленд і мріє зіпсувати чемпіонські плани старому клубу, з яким його поєднує велика історія.

Домашня арена стала справжньою фортецею для "котів": команда ще не програвала тут у Прем’єр-лізі цього сезону, здобувши три перемоги та двічі зігравши внічию. Минулого туру Сандерленд вирвав нічию 1:1 проти Евертона завдяки першому голу Джаки в новій формі. Колектив Ле Брі впевнено перевершує очікування, випереджаючи Манчестер Юнайтед, Челсі та Астон Віллу. Попри кадрові втрати — відсутність Алесе, Серкіна й Альдерете — команда зберігає організацію, характер, атакувальний драйв та має великі амбіції.

Арсенал під керівництвом Мікеля Артети демонструє стабільність, про яку лише мріють конкуренти. "Каноніри" не пропускають упродовж восьми матчів поспіль у всіх турнірах — рекорд, якого не було понад століття. Посеред тижня вони спокійно розібралися зі Славією (3:0) у Лізі чемпіонів, а раніше впевнено здолали Бернлі (2:0), утримуючи шестиочкову перевагу над Манчестер Сіті. Оборона Арсенала — взагалі зараз еталон сучасного футболу: команда пропускає менше двох ударів у площину воріт за гру, що є найкращим показником в історії Прем'єр-ліги. Про "читерські" кутові лондонців також всі давно знають, але знайти їм противагу вдається одиницям.

Попри відсутність Віктора Йокереса, який травмувався, атака лондонців не втратила гостроти. Мікель Меріно успішно підмінив шведа в центрі нападу, тоді як Букайо Сака та Леандро Троссар забезпечують флангову динаміку. На новому рівні також заграв Габріел Мартінеллі, якого критикували у минулому сезоні. У центрі поля знову зіграє Мартін Субіменді, а компанію йому складуть Деклан Райс та Еберечі Езе — одна з найбільш збалансованих тріо серед усіх клубів Англії.