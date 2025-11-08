СУБОТА, 8 ЛИСТОПАДА, 22:00 ▪️ СТЕМФОРД БРІДЖ, ЛОНДОН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕНДРЮ КІТЧЕН ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Команда Енцо Марески намагається поступово знайти власний ритм. У Прем’єр-лізі "сині" виграли три з останніх чотирьох матчів і завдяки різниці забитих та пропущених піднялися на сьоме місце. Вражає статистика — лише 14,4% часу у сезоні Челсі проводив у статусі команди, що програє. Кращий показник лише у Крістал Пелес. Та стабільність усе ще потребує зміцнення: гра з Карабахом (2:2) показала, що концентрації не завжди вистачає "пенсіонерам" на всі 90 хвилин.

Минулого туру Челсі мінімально обіграв Тоттенгем (1:0), створивши понад 3,5 очікуваних голи — один із найкращих показників команди під керівництвом Марески. Центральна трійка Джеймс — Кайседо — Енцо знову контролювала все в середині поля, а Жуан Педро продовжує набирати форму, маючи шість результативних дій у дев’яти останніх матчах. Лондонці знову можуть розраховувати на Ліама Делапа, який відбув дискваліфікацію, а Педру Нету має шанс зіграти проти свого колишнього клубу після незначного ушкодження.

Ситуація ж "вовків" — катастрофічна. Команда набрала лише два очки у десяти турах і ще жодного разу не перемагала. Це найгірший старт клубу у Прем’єр-лізі за всю історію, що закономірно коштувало роботи Вітору Перейрі, з яким ще нещодавно продовжували контракт. Тимчасово команду готують тренери молодіжного складу Джеймс Коллінз і Річард Вокер, а фаворитом на пост головного тренера вважають наставника Мідлсбро Роба Едвардса, який встиг нещодавно трохи пошуміти в АПЛ на чолі Лутона.

Вулвергемптон програв чотири матчі поспіль із загальним рахунком 1:11 і провів 59% ігрового часу у ролі наздоганяючого — найгірший показник серед усіх клубів ліги. Команда втратила впевненість, структуру і мотивацію. Попри це, нещодавня кубкова дуель з Челсі (3:4) показала, що у "вовків" є характер (ауф) — тоді вони змогли тричі пробити оборону лондонців. Цього разу ключовими будуть стандарти: Челсі пропустив уже понад шість очікуваних голів після подач, і саме тут гості можуть шукати свій шанс.