Football.ua представляє прев’ю матчу 11-го туру англійської Прем’єр-ліги, який пройде 8 листопада та розпочнеться о 22:00.
Челсі — Вулвергемптон, getty images
08 листопада 2025, 08:00
Після виснажливої поїздки до Азербайджану та нервового матчу з Карабахом, Челсі повертається на Стемфорд Брідж, аби прийняти відчайдушного аутсайдера — Вулвергемптон. Лондонці продовжують балансувати між прогресом і нестабільністю, тоді як гості шукають новий початок після звільнення Вітора Перейри.
ЧЕЛСІ — ВУЛВЕРГЕМПТОН
СУБОТА, 8 ЛИСТОПАДА, 22:00 ▪️ СТЕМФОРД БРІДЖ, ЛОНДОН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕНДРЮ КІТЧЕН ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS
Команда Енцо Марески намагається поступово знайти власний ритм. У Прем’єр-лізі "сині" виграли три з останніх чотирьох матчів і завдяки різниці забитих та пропущених піднялися на сьоме місце. Вражає статистика — лише 14,4% часу у сезоні Челсі проводив у статусі команди, що програє. Кращий показник лише у Крістал Пелес. Та стабільність усе ще потребує зміцнення: гра з Карабахом (2:2) показала, що концентрації не завжди вистачає "пенсіонерам" на всі 90 хвилин.
Минулого туру Челсі мінімально обіграв Тоттенгем (1:0), створивши понад 3,5 очікуваних голи — один із найкращих показників команди під керівництвом Марески. Центральна трійка Джеймс — Кайседо — Енцо знову контролювала все в середині поля, а Жуан Педро продовжує набирати форму, маючи шість результативних дій у дев’яти останніх матчах. Лондонці знову можуть розраховувати на Ліама Делапа, який відбув дискваліфікацію, а Педру Нету має шанс зіграти проти свого колишнього клубу після незначного ушкодження.
Ситуація ж "вовків" — катастрофічна. Команда набрала лише два очки у десяти турах і ще жодного разу не перемагала. Це найгірший старт клубу у Прем’єр-лізі за всю історію, що закономірно коштувало роботи Вітору Перейрі, з яким ще нещодавно продовжували контракт. Тимчасово команду готують тренери молодіжного складу Джеймс Коллінз і Річард Вокер, а фаворитом на пост головного тренера вважають наставника Мідлсбро Роба Едвардса, який встиг нещодавно трохи пошуміти в АПЛ на чолі Лутона.
Вулвергемптон програв чотири матчі поспіль із загальним рахунком 1:11 і провів 59% ігрового часу у ролі наздоганяючого — найгірший показник серед усіх клубів ліги. Команда втратила впевненість, структуру і мотивацію. Попри це, нещодавня кубкова дуель з Челсі (3:4) показала, що у "вовків" є характер (ауф) — тоді вони змогли тричі пробити оборону лондонців. Цього разу ключовими будуть стандарти: Челсі пропустив уже понад шість очікуваних голів після подач, і саме тут гості можуть шукати свій шанс.
За версією букмекерів, сьогодні більше шансів на успіх мають підопічні Енцо Марески. Так, на перемогу Челсі в основний час пропонується коефіцієнт 1.37, тоді як потенційний успіх Вулвергемптона оцінюється показником 8.40. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 5.25.
📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
ЧЕЛСІ : Санчес — Гюсто, Фофана, Чалоба, Кукурелья — Кайседо, Енцо — Нету, Жуан Педро, Гарначо — Делап
ВУЛВЕРГЕМПТОН : Джонстон — Тоті, Крейчі, С. Буено — Чачуача, Андре, Гомес, Г. Буено — Мунетсі, Бельгаард — Странд Ларсен
⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ
📊 ПОТОЧНА ФОРМА
прогноз 2:0