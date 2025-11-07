Англія

Француз відзначив роботу Аморіма.

Центральний захисник Манчестер Юнайтед Лені Йоро висловився про розвиток команди під керівництвом Рубена Аморіма. Його слова наводить The Guardian.

"Всім відомо, що минулий сезон був дуже емоційним. Не лише для тренера, для всіх в клубі. Чесно кажучи, нам було важко. Тож, відверто кажучи, всі були занадто емоційні.

Цей сезон інший. У нас немає Ліги чемпіонів, але якщо ви можете взяти щось хороше з цього, у нас є більше часу для тренувань, у нас більше свободи в голові без великої купи думок.

Тренер не відрізняється від минулого сезону, різниця лише в результаті. Кожен футболіст знає, що коли ти виграєш, у тебе ідеальний тиждень після нього. Це більше про ментальну складову.

Коли ти граєш за Манчестер Юнайтед, тобі потрібно грати в єврокубках, особливо з огляду на те, що сталося минулого сезону. Всі знають, що наша ідея – бути на вершині, потрапити до Ліги чемпіонів. Ми можемо цього досягти. Коли ти граєш за Манчестер Юнайтед, тобі потрібно думати про це. Цього сезону для нас справді важливо фінішувати у зоні Ліги чемпіонів, і це в голові кожного", – сказав Йоро.

Наразі МЮ посідає 8 місце в АПЛ, відстаючи від зони Ліги чемпіонів лише на один пункт.