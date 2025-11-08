Англія

Легендарне протистояння.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола згадав протистояння з Ліверпулем під керівництвом Юргена Клоппа. Цитує іспанського фахівця BBC.

"У Барселоні та Реалі зовнішній шум у тисячу разів гучніший, ніж тут. Атмосфера на стадіоні досить схожа – вона просто фантастична. Ми допомогли з "Сіті" створити це суперництво за останнє десятиліття. До цього, думаю, головним було протистояння Манчестер Юнайтед – Ліверпуль.

Те, що сталося в період Юргена Клоппа, зробило це протистояння найбільшим, тому що вже після першого сезону боротьба за титул у Прем'єр-лізі йшла між Ман Сіті та Ліверпулем.

Мені завжди подобалося це здорове суперництво. Я завжди відчував взаємну повагу. Юрген багато чого мені дав, і я сумую за ним. Він багато чого мене навчив в плані того, скільки зусиль потрібно докласти, щоб спробувати його обіграти", – сказав Гвардіола.

Матч між Ман Сіті та Ліверпулем відбудеться 9-го листопада, о 18:30 за київським часом.