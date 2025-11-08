Англія

Господарі в обох матчах тріумфують, Миколенко відіграв увесь матч.

У суботу, 8 листопада, відбулися чергові поєдинки 11-го туру англійської Прем’єр-ліги, в яких Евертон та Вест Гем здобули впевнені домашні перемоги.

"Іриски" зламали опір суперника лише наприкінці першого тайму — на 49-й хвилині відзначився Ідрісса Ґує. Після перерви господарі контролювали гру, не дозволивши лондонцям створити серйозної загрози біля своїх воріт, і закріпили перевагу голом Майкла Кіна наприкінці матчу. Українець Віталій Миколенко провів на полі всі 90 хвилин.

Евертон — Фулгем 2:0

Голи: Гує, 45+4, Кін, 81

Евертон: Пікфорд — Іроегбунам (Рель, 67), Тарковські, Кін, Миколенко — Гує, Гарнер — Ндіає, Дьюзбері-Голл (О'Браєн, 89), Гріліш — Баррі (Бету, 79)

Фулгем: Лено — Тете, Андерсен, Бессі, Сессеньйон — Лукич (Кінг, 46), Берге — Маседо (Сміт-Роу, 87), Вілсон (Чуквуезе, 59), Івобі — Хіменес (Муніз, 58)

Попередження: Іроегбунам — Лукич, Бессі

У Лондоні "молотобійці" влаштували камбек. Гості повели після голу Флеммінга, але ще до перерви Вілсон зрівняв рахунок. У другому таймі господарі дотиснули суперника: на останніх хвилинах Томаш Соучек вивів команду вперед, а Кайл Вокер-Пітерс забив третій м’яч. Гол Каллена у компенсований час лише скоротив розрив.

Вест Гем - Бернлі 3:2

Голи: Вілсон, 44, Соучек, 77, Вокер-Пітерс, 87 - Флеммінг, 35, Каллен, 90+7

Вест Гем: Ареола — -, Кілман, Тодібо, Малік Діуф — Фернандеш, Поттс (Соучек, 62), Пакета (Вокер-Пітерс, 83) — Боуен, Вілсон (Магасса, 71), Саммервілл (Жуліо, 83)

Бернлі: Дубравка — Вокер, Туанзебе, Естев, Гартман (Пірес Сілва, 81) — Каллен, Флорентіну — Чауна (Брун Ларсен, 67), Угочукву (Броя, 71), Ентоні (Едвардс, 81) — Флеммінг (Межбрі, 71)

Попередження: Пакета, Фернандеш, Вокер — Флеммінг