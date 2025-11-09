Англія

Після перерви лондонці реалізували всі моменти і спокійно довели гру до кінця.

8 листопада в рамках 11 туру АПЛ Челсі приймав Вулвергемптон і впевнено здобув перемогу з рахунком 3:0.

Лондонці з перших хвилин захопили ініціативу та контролювали гру. Перший тайм пройшов без голів, проте на 51-й хвилині Мало Гюсто відкрив рахунок, замкнувши подачу Алехандро Гарначо головою – 1:0.

На 65-й хвилині Жоао Педро подвоїв перевагу, точно пробивши по центру воріт після передачі між захисниками. А через кілька хвилин Гарначо знову асистував, і Педру Нету встановив остаточний рахунок – 3:0.

Вулвергемптон намагався створити небезпечні моменти, найкраща нагода була на 61-й хвилині, коли удар Бельгарда пройшов повз стійку.

Челсі контролював гру до фінального свистка, здобувши три очки завдяки високій інтенсивності, якісним атакам і впевненому завершенню моментів.

Челсі – Вулвергемптон 3:0

Голи: Гюсто, 51, Педро, 65, Нету, 73

Челсі: Санчес — Гюсто (Джеймс, 77), Фофана, Чалоба, Кукурелья — Кайседо, Фернандес (Сантос, 83) — Нету (Гіу, 77), Педро (Гіттенс, 83), Гарначо — Делап (Естевао, 64)

Вулвергемптон: Джонстон — Чачуа, С. Буено, Крейчі, Тоті, У. Буену — Белльґар (Мунетсі, 70), Андре, Ж. Гомеш — Ларсен, Хван (Мане, 70)

Попередження: Кайседо (60) — Андре (49), Мунетсі (79)