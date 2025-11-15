Англія

Француз розкритикував сера Джима.

Колишній нападник Манчестер Юнайтед Ерік Кантона висловився про співвласника манкуніанського клубу сера Джима Реткліффа. Його слова наводить MEN.

"У мене багато інших захоплень і проектів, але я подумав, що на два-три роки міг би відкласти їх убік і спробувати щось дати клубу, який дав мені все. Але Реткліфф не виявив до цього інтересу.

Сер Алекс Фергюсон створив стиль прекрасного атакуючого футболу, який нові власники повинні були використовувати. Натомість вони його зруйнували", — заявив Кантона.

Кантона виступав у складі МЮ з 1992 по 1997 рр. За цей час він провів за манчестерську команду 185 матчів, забив 82 голи та віддав 63 результативні передачі.