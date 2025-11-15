Англія

Француз може залишитися в Ліверпулі?

Центральний захисник Ліверпуля Ібраїма Конате висловився про новий контракт з англійським клубом. Цитує француза Footmercato.

"Останнім часом я бачив багато інформації в пресі, наприклад, про те, що Ліверпуль зробив мені нову пропозицію... Не знаю, звідки це взялося.

Мої агенти ведуть переговори з Ліверпулем. Сподіваюся, рішення буде ухвалено дуже скоро, і я зможу оголосити про нього", – сказав Конате.

Чинна трудова угода гравця з "червоними" розрахована до 30 червня 2026 року.

Цього сезону Ібраїма Конате відіграв за Ліверпуль 16 матчів та забив один гол.