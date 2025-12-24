Іспанія

Оренда англійця з "блаугранас" розрахована до кінця сезону.

Нападник Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд розповів про свої подальші плани у кар'єрі – його оренда в Барселоні розрахована до кінця сезону.

"Звичайно, я хочу залишитися в Барселоні. Це кінцева мета, але не тільки вона змушує мене старанно тренуватися і викладатися на максимум.

Мета — перемагати. Барселона — величезний і чудовий клуб, створений для завоювання трофеїв", — наводить слова Рашфорда Sport.es.

Цього сезону Рашфорд провів 24 матчі, в яких забив сім голів та віддав 11 гольових передач.

Після 18 турів Барселона набрала 46 очок та на чотири бали випереджає Реал на вершині іспанської Ла Ліги.