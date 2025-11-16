Англія

Поляк був дуже прив'язаний до "канонірів".

Воротар каталонської Барселони Войцех Щесни висловився про найемоційніший момент у своїй кар'єрі. Цитує поляка Marca.

"Це був єдиний момент у моїй кар'єрі, який по-справжньому розбив мені серце. Пам'ятаю, як повернувся додому та розплакався.

Я хотів перейти до Ювентуса, тому що мені дали зрозуміти, що це найкращий вихід на той момент, і що мені потрібно піти з Арсеналу.

Думаю, Венгер ухвалив це рішення ще за два роки до мого відходу, і те, що я робив з того часу, не мало значення", – сказав Щесни.

Войцех Щесни був в структурі Арсеналу з 2006 по 2017 рік. За цей час він провів за "канонірів" 181 матч, пропустив 194 м'яча та 72 рази відіграв "на нуль".