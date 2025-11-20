Англія

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім висловився щодо прогресу своєї команди. Цитує португальського фахівця Stan Sport Football.

"Це був довгий шлях. Головне – я багато чого навчився. Коли ти молодий і щойно вигравав, а тепер стикаєшся з іншими результатами, іншим сприйняттям твоєї роботи, буває важко, але це також служить уроком. Думаю, я став кращим як тренер і готовий до майбутнього та сьогодення. Шлях був важким, але необхідним. І завдяки цьому ми зараз у найкращій ситуації.

Тиск такий самий, як й був на початку сезону. Звичайно, результати змінилися, ми виступаємо краще, але команда грає краще тому, що стала впевненішою в собі, а впевненість закладають хороші результати. Як, наприклад, матч із Ліверпулем, де нам трохи пощастило, але ця гра змінила перебіг сезону.

Мене не дивує те, що ми додаємо. Нам багато треба зробити, але також я думаю про те, що говорив протягом багатьох місяців: проблема не в схемі. Схема – це лише фундамент, а є ще поточна динаміка, впевненість, бажання боротися. Якщо подивитися матчі, в яких ми мали проблеми, справа була, як на мене, не в схемі, а в недостатній інтенсивності. У цій лізі потрібно грати ідеально, щоб здобувати багато перемог", – сказав Аморім.