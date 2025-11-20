Англія

Воротар може допомогти команді вже у поєдинку проти Ноттінгема.

Бразильський голкіпер Ліверпуля Аліссон Бекер відновився після травми та буде доступний команді у найближчих поєдинках. Про це повідомляє Daily Mail.

Воротар не грав з жовтня, коли отримав пошкодження у матчі Ліги чемпіонів проти Галатасарая. Це вже не перша серйозна травма Аліссона за останні сезони: у кампанії 2024/25 він пропустив 31 матч, а ще роком раніше — 19 поєдинків.

У цьому сезоні бразилець провів дев'ять матчів у всіх турнірах і пропустив 12 голів.

Аліссон може повернутися на поле вже у найближчому турі Прем’єр-ліги. Ліверпуль зустрінеться з Ноттінгемом у суботу, 22 листопада о 17:00 за київським часом.