Англія

Легенда "червоних" дав пораду керівникам мерсісайдського клубу.

Колишній захисник Ліверпуля Джеймі Каррагер радить висловився про проблеми "червоних" у поточному сезоні. Його слова наводить Sky Sports.

"Ліверпулю доведеться витратитися в січні, їм слід купити центрального захисника. Це потрібно було зробити ще влітку. Але цього не сталося, а потім один центральний захисник, якого вони все ж таки купили, Джованні Леоні, на жаль, отримав травму передньої хрестоподібної зв'язки, тому ми побачимо його тільки в наступному сезоні.

По суті, Ліверпулю не вистачає ще однієї травми центрального захисника, щоб остаточно завалити сезон, тому їм доведеться вийти на ринок у січні. Коли витрачаються такі гроші, а результати нестабільні, мені це не дуже нагадує Ліверпуль… Або принаймні не схоже на те, як клуб вів трансферний бізнес останні кілька років", — заявив Каррагер.