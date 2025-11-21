Англія

Тренер Манчестер Сіті оцінив кадрову ситуацію.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола перед виїзним матчем проти Ньюкасла розповів про кадрову ситуацію.

"Усі футболісти в формі, крім Ковачича та Родрі. Родрі робить хороші успіхи. Минуло три тижні з моменту його останнього невеликого ускладнення.

Йому дійсно потрібен час, щоб відновитися фізично й психологічно — і бути стабільним", — сказав Гвардіола.

Матч Ньюкасл — Манчестер Сіті стартує 22 листопада о 19:30 за київським часом.