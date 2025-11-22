СУБОТА, 22 ЛИСТОПАДА, 17:00 ▪️ ЕНФІЛД, ЛІВЕРПУЛЬ ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕНДРЮ МЕДЛІ ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ — SETANTA SPORTS

Останні тижні видалися болючими для Ліверпуля: поразка 0:3 від Манчестер Сіті перед міжнародною паузою стала п’ятою у шести поєдинках, що відкинуло команду Арне Слота з боротьби за перше місце на восьму позицію. На Етіхаді "червоні" поступилися у всіх аспектах гри, а гол ван Дейка, скасований за суперечливим рішенням VAR, лише підкреслив загальну слабкість у грі чемпіонів — це стало чи не єдиним дійсно небезпечним моментом мерсісайдців за всю гру. У центрі уваги тепер — необхідність перезавантаження: новачки поки не впливають на результат так, як очікувалося, а команда втратила характер, який вів її до титулу та демонструвався на початку цієї кампанії.

Втім, Енфілд залишається для Ліверпуля місцем сили та натхнення: чотири перемоги у п’яти домашніх матчах сезону вселяють оптимізм, а повернення Аліссона після ушкодження має додати впевненості обороні, яка їй зараз дуже необхідна. У 300-му матчі Салаха в АПЛ "червоні" прагнутимуть не лише реваншу за минулий сезон, а й повернення впевненості, яка почала зникати. Окремо відзначимо і готовність Александера Ісака, який має шанс повернутися до старту. Побачимо, чи зможе він показати бодай половину того, що демонстрував у феєричному минулому сезоні.

На відміну від суперника, Ноттінгем Форест перебуває у фазі стабілізації. Команда поступово оживає під керівництвом Шона Дайча: три матчі без поразок у всіх турнірах та перемога 3:1 над прямим конкурентом Лідсом у попередньому турі підтверджують правильний вектор розвитку — повернення до більш прагматичного стилю, який і дозволив "лісникам" здивувати усіх у минулому сезоні. Форест значно додав у роботі з м'ячем: показники xG та кількості ударів піднялися вище, ніж при Анже Постекоглу чи Нуну Ешпіріту Санту — і це без ключових гравців, яких продовжує "косити" лазарет.

Однією з головних кадрових втрат залишається Олександр Зінченко, який пропустить матч через проблеми зі стегном. Поза грою також Кріс Вуд, Каллум Гадсон-Одої, Дуглас Луїс та Ола Айна. Попри це, Дайч повернув команді характер: контратакувальна сила Гіббса-Вайта і робота на флангах Андерсона та Гатчінсона роблять Форест неприємним суперником для будь-кого. А враховуючи, що в минулому сезоні вони набрали з Ліверпулем чотири очки та виграли на Енфілді, мотивація "лісників" сьогодні буде максимальною. Але все ж кадрові проблеми занадто суттєві, тому для будь-якої втрати очок Ліверпулем сьогодні підопічним Дайча треба дивувати.