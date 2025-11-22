СУБОТА, 22 ЛИСТОПАДА, 19:30 ▪️ СЕНТ-ДЖЕЙМС ПАРК, НЬЮКАСЛ ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СЕМ БАРРОТТ ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ — SETANTA SPORTS

Ньюкасл підходить до сьогоднішнього матчу після двох болючих поразок у АПЛ — 1:3 від Вест Гема та 1:3 від Брентфорда, де команда Едді Гау знову не змогла втримати перевагу після швидкого гола. Після торішнього прориву із попаданням у топ-5 нинішні результати "сорок" виглядають тривожно: лише три перемоги в одинадцяти турах, 14-те місце та всього два пункти над зоною вильоту. Чи є причиною відхід Александера Ісака? Скоріше ні, бо Нік Вольтемаде зміг його майже ідеально замінити.

Проте є й світлі сторони. На Сент-Джеймс Парк Ньюкасл залишається зовсім іншою командою: п’ять перемог поспіль у всіх турнірах, мінімум два забиті голи в кожному матчі та 75% очок у чемпіонаті здобуто саме вдома. Едді Гау просить від команди "великої реакції" й сподівається, що домінантна домашня версія Ньюкасла вийде на поле проти Сіті. Утім, статистика особистих зустрічей невблаганна: лише одна перемога в останніх 35 іграх Прем’єр-ліги проти "містян", а сам Гау жодного разу не перемагав Гвардіолу в чемпіонаті.

Манчестер Сіті після нестабільного старту повертається до звичного ритму машини Пепа. Команда Гвардіоли виграла 11 із 14 останніх матчів, а феєрична перемога 3:0 над чинним чемпіоном Ліверпулем стала яскравим підтвердженням їхніх амбіцій повернути собі трон у цьому футбольному році. Тепер "містяни" йдуть другими та можуть підібратися впритул до Арсеналу, скориставшись більш раннім матчем цього туру та створити додатковий тиск на прямого конкурента перед дербі Північного Лондона.

Попри неідеальний виїзний календар (лише дві перемоги в п’яти виїзних матчах АПЛ), Сіті традиційно добре грає проти Ньюкасла на чужому полі — 12 перемог у Прем’єр-лізі. Просто феноменальбну форму набрав і Ерлінг Голанд, якому для 100-го гола в АПЛ залишилось лише одне точне влучання. Він може не просто досягнути ювілею, а й побити історичний рекорд легендарного Алана Ширера — і зробити це на його рідному стадіоні. Виглядає як "Absolute cinema", але усе дійсно до цього іде.