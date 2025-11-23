Football.ua представляє прев'ю матчу англійської Прем’єр-ліги, який пройде 23 листопада та розпочнеться о 18:30.
Арсенал — Тоттенгем, Getty Images
23 листопада 2025, 08:15
Північнолондонське дербі повертається — і на Емірейтіс Стедіумі очікується один із ключових моментів у сезоні для обох команд. Арсенал, який підходить до матчу лідером чемпіонату, повертається після міжнародної паузи з надважким графіком: спочатку дербі проти одного з принципових суперників, а потім — поєдинок ЛЧ із Баварією та виїзд до Челсі. Тоттенгем же приїде з прагненням розірвати довгу безвиграшну серію проти "канонірів" і водночас зберегти свій статус єдиної команди Прем’єр-ліги, яка не програвала на виїзді.
АРСЕНАЛ — ТОТТЕНГЕМ
НЕДІЛЯ, 5 ЖОВТНЯ, 18:30 ▪️ ЕМІРЕЙТС СТЕДІУМ, ЛОНДОН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАЙКЛ ТЕЙЛОР
Арсенал підходить до дербі на хвилі, попри нічию 2:2 в останньому матчі з Сандерлендом, яка перервала їхню вражаючу серію з десяти перемог поспіль і вісьмома "сухими" матчами. Ця нічия дозволила Манчестер Сіті скоротити відставання до чотирьох очок, тому поразка в дербі може серйозно похитнути позиції лідера. Головною проблемою Мікеля Артети перед важливим тижнем стала кадрова криза: під час міжнародної паузи травму отримав ключовий центральний захисник Габріел, який також дуже небезпечний при стандартах. Також під питанням участь низки інших важливих гравців, що змусить тренера шукати рішення в глибині складу. Незважаючи на це, команда виглядає цілісною та мотивованою — інакше бути і не може, коли ми говоримо про дербі Північного Лондона.
Чи не найбільш сильною стороною Арсеналу залишаються стандартні положення: саме з них команда забила 10 із 20 своїх м'ячів у чемпіонаті. Однак без Габріела ця зброя може втратити гостроту. У атаці великі надії покладаються на Мікеля Меріно, який відмінно справляється з роллю відтягнутого нападника – у двох останніх матчах він відзначився двома голами та результативною передачею. Його протистояння з центральними захисниками Тоттенгема сьогодні може бути ключовим.
Томас Франк поступово будує свою команду в Тоттенгемі, яка займає високе 5-те місце в таблиці, проте реальна якість гри "шпор" викликає питання. Вони знаходяться аж на 16-й позиції в таблиці очікуваних набраних очок, що свідчить про певну частку удачі в їхніх результатах. Після драматичної нічиєї 2:2 з Манчестер Юнайтед (Рішарлісон забив на 91-й хвилині, але гості відігралися на 96-й), команда прагне повернутися на переможний шлях. Впевнена гра вдома їм не дається, а от на виїзді Тоттенгем – єдина непереможена команда ліги, яка має найкращі показники забитих (12) і пропущених (3) м'ячів серед усіх команд, що грали у гостях.
Головною проблемою "шпор" залишається травмованість креативних гравців і нападників, що змушує Франка експериментувати з атакувальною лінією. Відсутність Кулусевські, Меддісона, Соланке та Коло Муані позбавляє команду чіткості в завершальній фазі. Великі надії покладаються на Мохаммеда Кудуса та Хаві Сімонса, яким необхідно знайти спосіб пройти міцну оборону Арсеналу. Однак історія сьогодні говорить не на користь гостей: вони не перемагали свого принципового суперника понад три роки, а остання їхня перемога на Емірейтс була понад 15 років тому. Це буде перше дербі без Гаррі Кейна чи Сона Хин Міна у складі "шпор" з 2014 року.
За версією букмекерів, сьогодні більше шансів на успіх мають підопічні Мікеля Артети. Так, на перемогу Арсеналу в основний час пропонується коефіцієнт 1.40, тоді як потенційний успіх Тоттенгема оцінюється показником 8.00. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4.50.
📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
АРСЕНАЛ : Рая — Тімбер, Саліба, Габріел, Калафіорі — Едегор, Субіменді, Райс — Сака, Йокерес, Езе
ТОТТЕНГЕМ : Ареола — Вокер-Пітерс, Мавропанос, Кілман, Діуф — Магасса — Боуен, Фернандеш, Пакета, Саммервілль — Фюлькруг
⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ
📊 ПОТОЧНА ФОРМА
прогноз 2:1