НЕДІЛЯ, 5 ЖОВТНЯ, 18:30 ▪️ ЕМІРЕЙТС СТЕДІУМ, ЛОНДОН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАЙКЛ ТЕЙЛОР ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Арсенал підходить до дербі на хвилі, попри нічию 2:2 в останньому матчі з Сандерлендом, яка перервала їхню вражаючу серію з десяти перемог поспіль і вісьмома "сухими" матчами. Ця нічия дозволила Манчестер Сіті скоротити відставання до чотирьох очок, тому поразка в дербі може серйозно похитнути позиції лідера. Головною проблемою Мікеля Артети перед важливим тижнем стала кадрова криза: під час міжнародної паузи травму отримав ключовий центральний захисник Габріел, який також дуже небезпечний при стандартах. Також під питанням участь низки інших важливих гравців, що змусить тренера шукати рішення в глибині складу. Незважаючи на це, команда виглядає цілісною та мотивованою — інакше бути і не може, коли ми говоримо про дербі Північного Лондона.

Чи не найбільш сильною стороною Арсеналу залишаються стандартні положення: саме з них команда забила 10 із 20 своїх м'ячів у чемпіонаті. Однак без Габріела ця зброя може втратити гостроту. У атаці великі надії покладаються на Мікеля Меріно, який відмінно справляється з роллю відтягнутого нападника – у двох останніх матчах він відзначився двома голами та результативною передачею. Його протистояння з центральними захисниками Тоттенгема сьогодні може бути ключовим.

Томас Франк поступово будує свою команду в Тоттенгемі, яка займає високе 5-те місце в таблиці, проте реальна якість гри "шпор" викликає питання. Вони знаходяться аж на 16-й позиції в таблиці очікуваних набраних очок, що свідчить про певну частку удачі в їхніх результатах. Після драматичної нічиєї 2:2 з Манчестер Юнайтед (Рішарлісон забив на 91-й хвилині, але гості відігралися на 96-й), команда прагне повернутися на переможний шлях. Впевнена гра вдома їм не дається, а от на виїзді Тоттенгем – єдина непереможена команда ліги, яка має найкращі показники забитих (12) і пропущених (3) м'ячів серед усіх команд, що грали у гостях.

Головною проблемою "шпор" залишається травмованість креативних гравців і нападників, що змушує Франка експериментувати з атакувальною лінією. Відсутність Кулусевські, Меддісона, Соланке та Коло Муані позбавляє команду чіткості в завершальній фазі. Великі надії покладаються на Мохаммеда Кудуса та Хаві Сімонса, яким необхідно знайти спосіб пройти міцну оборону Арсеналу. Однак історія сьогодні говорить не на користь гостей: вони не перемагали свого принципового суперника понад три роки, а остання їхня перемога на Емірейтс була понад 15 років тому. Це буде перше дербі без Гаррі Кейна чи Сона Хин Міна у складі "шпор" з 2014 року.