Гра МЮ покращилася?

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім висловився щодо прогресу манкуніанської команди. Цитує португальського фахівця BBC.

"Спочатку я подумав, що ситуація в Прем'єр-лізі дуже змінилася, і це мене надихнуло. Я відразу зрозумів, що в деяких аспектах нам буде важко, але відчував, що це найкраща ліга у світі, і, можливо, найкращий клуб.

Думаю, ми демонструємо прогрес, але головне те, що ми зробили в останніх матчах. Ми не повинні забувати, що в цих поєдинках ми багато страждали, і граємо кожен матч так, наче він останній.

Ми стали більше домінувати, показувати кращий футбол і стали більш конкурентоспроможними у всьому", – сказав Аморім.

Найближчий матч МЮ проведе проти Евертона 24-го листопада, о 22:00 за київським часом.