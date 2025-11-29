СУБОТА, 29 ЛИСТОПАДА, 17:00 ▪️ ЕТІХАД СТЕДІУМ, МАНЧЕСТЕР ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ПІТЕР БЕНКС ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Манчестер Сіті традиційно домінує на Етіхаді та залишається однією з найстабільніших команд ліги за результативністю, володінням і створенням моментів. Команда Пепа Гвардіоли виграла 12 із останніх 15 домашніх матчів, нерідко роблячи це впевнено та з великим запасом.

Після невдач у матчах проти Ньюкасла та леверкузенського Баєра настав час реагувати, і повернення основних лідерів обіцяє підняти темп та інтенсивність. В останніх зустрічах Сіті стабільно перевершує суперників у кількості ударів, контролі темпу й різноманітності атак, а їхня різниця м’ячів та статистика створених моментів залишаються одними з найкращих у чемпіонаті. Утім, станом на зараз назвати Манчестер Сіті фаворитом у боротьбі за титул не зможуть навіть вболівальники "містян", адже перед цим туром колектив Гвардіоли випереджає не лише лідируючий Арсенал, а ще й Челсі.

Лідс прибуває до Манчестера у куди більш хиткій формі — п’ять поразок у шести матчах і лише один гол за три останні виїзні поєдинки. Попри хорошу середню частку володіння, команда мало катастрофічно мало створює небезпечних моментів і часто програє ключові єдиноборства.

Вразливість у захисті — 22 пропущені в 12 турах — стає серйозною проблемою перед зустріччю з однією з найяскравіших атак ліги, яку очолює нестримний Ерлінг Голанд. Втім, Лідс здатен нашкодити зі стандартів: Родон і Бійол — постійні загрози у повітрі, а швидкість Окафора та Ньйонто дозволяє розраховувати на контратаки, якщо Сіті занадто високо піде вперед (а він, скоріш за все, туди піде).