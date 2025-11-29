Football.ua представляє прев’ю матчу 13-го туру англійської Прем’єр-ліги, який пройде 29 листопада та розпочнеться о 17:00.
Манчестер Сіті — Лідс Юнайтед, Getty Images
29 листопада 2025, 08:30
У центрі уваги прем’єрлігової суботи — дуель із дуже різними, але однаково гострими мотивами. Манчестер Сіті намагається повернути контроль над гонкою лідерів після двох поспіль поразок, тоді як Лідс Юнайтед під проводом Даніеля Фарке відчайдушно бореться за вихід із зони вильоту. Попри контраст у турнірному становищі, обидві команди підходять до матчу з відчуттям терміновості та тиску.
МАНЧЕСТЕР СІТІ — ЛІДС ЮНАЙТЕД
СУБОТА, 29 ЛИСТОПАДА, 17:00 ▪️ ЕТІХАД СТЕДІУМ, МАНЧЕСТЕР ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ПІТЕР БЕНКС ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS
Манчестер Сіті традиційно домінує на Етіхаді та залишається однією з найстабільніших команд ліги за результативністю, володінням і створенням моментів. Команда Пепа Гвардіоли виграла 12 із останніх 15 домашніх матчів, нерідко роблячи це впевнено та з великим запасом.
Після невдач у матчах проти Ньюкасла та леверкузенського Баєра настав час реагувати, і повернення основних лідерів обіцяє підняти темп та інтенсивність. В останніх зустрічах Сіті стабільно перевершує суперників у кількості ударів, контролі темпу й різноманітності атак, а їхня різниця м’ячів та статистика створених моментів залишаються одними з найкращих у чемпіонаті. Утім, станом на зараз назвати Манчестер Сіті фаворитом у боротьбі за титул не зможуть навіть вболівальники "містян", адже перед цим туром колектив Гвардіоли випереджає не лише лідируючий Арсенал, а ще й Челсі.
Лідс прибуває до Манчестера у куди більш хиткій формі — п’ять поразок у шести матчах і лише один гол за три останні виїзні поєдинки. Попри хорошу середню частку володіння, команда мало катастрофічно мало створює небезпечних моментів і часто програє ключові єдиноборства.
Вразливість у захисті — 22 пропущені в 12 турах — стає серйозною проблемою перед зустріччю з однією з найяскравіших атак ліги, яку очолює нестримний Ерлінг Голанд. Втім, Лідс здатен нашкодити зі стандартів: Родон і Бійол — постійні загрози у повітрі, а швидкість Окафора та Ньйонто дозволяє розраховувати на контратаки, якщо Сіті занадто високо піде вперед (а він, скоріш за все, туди піде).
За версією букмекерів, сьогодні більше шансів на успіх мають підопічні Пепа Гвардіоли. Так, на перемогу Манчестер Сіті в основний час пропонується коефіцієнт 1.22, тоді як потенційний успіх Лідс Юнайтед оцінюється показником 12.0. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 6.33.
📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
МАНЧЕСТЕР СІТІ : Доннарумма — Нунеш, Діаш, Гвардіол, О’Райлі — Бернарду, Ніко Гонсалес — Шеркі, Фоден, Доку — Голанд
ЛІДС ЮНАЙТЕД : Перрі — Богл, Родон, Стрейк, Гудмундссон — Груєв, Ампаду, Танака — Джеймс, Нмеча, Ньйонто
⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ
📊 ПОТОЧНА ФОРМА
прогноз 3:0