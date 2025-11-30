Football.ua представляє прев’ю матчу 13-го туру англійської Прем’єр-ліги, який пройде 30 листопада та розпочнеться о 14:00.
Крістал Пелес — Манчестер Юнайтед, Getty Images
30 листопада 2025, 07:45
У Південному Лондоні нас чекає битва двох команд, що значно відрізняються за стилем та динамікою сезону. Крістал Пелес Олівера Гласнера продовжує дивувати стабільністю, структурою та зрілістю, тоді як Манчестер Юнайтед Рубена Аморіма шукає рівновагу між креативністю в атаці та дисципліною в обороні. Після болючої поразки від Евертона "червоні дияволи" змушені відповідати — і робити це на одному з найскладніших виїздів чемпіонату.
КРІСТАЛ ПЕЛЕС — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
НЕДІЛЯ, 30 ЛИСТОПАДА, 14:00 ▪️ СЕЛХЕРСТ ПАРК, ЛОНДОН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — РОБЕРТ ДЖОНС ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS
Крістал Пелес входить у матч із серйозною впевненістю: команда Гласнера не програє в АПЛ вже три поспіль тури, тримається на високому шостому місці перед початком вікенду та демонструє перевагу в організації гри. Під керівництвом Гласнера "орли" вдало поєднують компактність у захисті та ефективність попереду. Форму команди підкреслює цікавий статистичний факт: у п'яти останніх матчах в усіх турнірах КП не знає поразок, а пропускає в середньому лише 0.33 гола за гру.
На Селхерст Парк господарі перетворилися на одну з найміцніших домашніх команд країни: вони не програють у 87% останніх поєдинків АПЛ на власному полі та регулярно нав’язують темп навіть грандам, до яких, враховуючи вражаючий минулий сезон, також мають цілковите право себе записати. Окремої уваги заслуговує атакувальна трійка Сарр — Камада — Матета, яка за останні тижні стала одним із найдинамічніших трикутників ліги. Єремі Піно якісно замінює зіркового Езе, який перейшов до Арсеналу влітку, Вортон і Камада контролюють центр, а повернення капітана Геї зміцнило оборону ще більше.
Манчестер Юнайтед вирушає в Лондон із болісним тягарем на тлі ганебної невдачі проти Евертона та невизначеним станом складу. Поразка від десятьох "ірисок" стала найгіршим матчем сезону, а кадрова ситуація в клубі точно не додає оптимізму: Магвайр недоступний, Шешко поза грою до середини грудня, а Кунья лише відновлюється після травми, яку отримав на тренуванні. Якщо бразилець буде готовий — він повернеться до старту, адже без нього атака виглядала трохи беззубо — Зіркзе взагалі не переконав.
У захисті Аморім продовжує покладатися на трійку Йоро — де Лігт — Шоу, тоді як Бруну Фернандеш та Мбемо мають тягнути креативну складову. Непростим фактором є і статистика: Юнайтед не виграв у 80% останніх 20 виїзних матчів, а в трьох попередніх іграх у всіх турнірах не знає перемог. Хоча здавалося б, зовсім нещодавно МЮ перебував у хорошій формі, але, як виявилося, стабільності "червоним дияволам" дуже не вистачає, хоч і календар останніх матчів важко назвати "прохідним".
За версією букмекерів, сьогодні більше шансів на успіх мають підопічні Олівера Гласнера. Так, на перемогу Крістал Пелес в основний час пропонується коефіцієнт 2.33, тоді як потенційний успіх Манчестер Юнайтед оцінюється показником 2.90. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.50.
📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
КРІСТАЛ ПЕЛЕС : Гендерсон — Лакруа, Геї, Річардс — Муньйос, Вортон, Камада, Мітчелл — Сарр, Матета, Піно
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД : Ламменс — Йоро, де Лігт, Шоу — Мазрауї, Каземіро, Фернандеш, Дало — Маунт, Амад — Мбемо
⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ
📊 ПОТОЧНА ФОРМА
прогноз 1:1