НЕДІЛЯ, 30 ЛИСТОПАДА, 14:00 ▪️ СЕЛХЕРСТ ПАРК, ЛОНДОН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — РОБЕРТ ДЖОНС ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Крістал Пелес входить у матч із серйозною впевненістю: команда Гласнера не програє в АПЛ вже три поспіль тури, тримається на високому шостому місці перед початком вікенду та демонструє перевагу в організації гри. Під керівництвом Гласнера "орли" вдало поєднують компактність у захисті та ефективність попереду. Форму команди підкреслює цікавий статистичний факт: у п'яти останніх матчах в усіх турнірах КП не знає поразок, а пропускає в середньому лише 0.33 гола за гру.

На Селхерст Парк господарі перетворилися на одну з найміцніших домашніх команд країни: вони не програють у 87% останніх поєдинків АПЛ на власному полі та регулярно нав’язують темп навіть грандам, до яких, враховуючи вражаючий минулий сезон, також мають цілковите право себе записати. Окремої уваги заслуговує атакувальна трійка Сарр — Камада — Матета, яка за останні тижні стала одним із найдинамічніших трикутників ліги. Єремі Піно якісно замінює зіркового Езе, який перейшов до Арсеналу влітку, Вортон і Камада контролюють центр, а повернення капітана Геї зміцнило оборону ще більше.

Манчестер Юнайтед вирушає в Лондон із болісним тягарем на тлі ганебної невдачі проти Евертона та невизначеним станом складу. Поразка від десятьох "ірисок" стала найгіршим матчем сезону, а кадрова ситуація в клубі точно не додає оптимізму: Магвайр недоступний, Шешко поза грою до середини грудня, а Кунья лише відновлюється після травми, яку отримав на тренуванні. Якщо бразилець буде готовий — він повернеться до старту, адже без нього атака виглядала трохи беззубо — Зіркзе взагалі не переконав.

У захисті Аморім продовжує покладатися на трійку Йоро — де Лігт — Шоу, тоді як Бруну Фернандеш та Мбемо мають тягнути креативну складову. Непростим фактором є і статистика: Юнайтед не виграв у 80% останніх 20 виїзних матчів, а в трьох попередніх іграх у всіх турнірах не знає перемог. Хоча здавалося б, зовсім нещодавно МЮ перебував у хорошій формі, але, як виявилося, стабільності "червоним дияволам" дуже не вистачає, хоч і календар останніх матчів важко назвати "прохідним".