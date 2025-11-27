Англія

Хавбек Манчестер Сіті розчарований ситуацією та розглядає варіанти переходу в Іспанію, Францію чи Німеччину — ним також цікавиться Лідс Юнайтед.

Центральний півзахисник Манчестер Сіті Калвін Філліпс готується покинути англійський футбол уже в найближче трансферне вікно. Як повідомляє Mirror, футболіст налаштований знайти новий клуб у січні, аби врятувати свою кар’єру, яка фактично зупинилася після переходу до команди Пепа Гвардіоли

Від часу свого трансферу з Лідса влітку 2022 року за близько 50 мільйонів фунтів англієць провів лише два матчі в основі в рамках АПЛ та двічі відправлявся в оренду — спершу до Вест Гема, а потім до Іпсвіча.

Повернувшись у манчестерський клуб цього літа, 29-річний півзахисник знову не зміг закріпитися в складі та отримав серйозну травму ахілла під час передсезонної підготовки. Попри відновлення, цього сезону він зіграв лише один матч — у Кубку ліги проти Гаддерсфілда.

За інформацією джерела, Лідс висловив бажання орендувати свого колишнього футболіста, проте клуб очікує, що Манчестер Сіті покриє значну частину зарплати гравця, яка становить 250 тисяч фунтів на тиждень. Така угода виглядає малоймовірною, тому Філліпс змушений розглядати пропозиції від клубів Франції, Іспанії та Німеччини.

Контракт Калвіна Філліпса з Манчестер Сіті чинний до літа 2028 року, однак його бажання змінити клуб узимку виглядає цілком очевидним на тлі мінімальної ігрової практики та відсутності перспектив у команді Пепа Гвардіоли.