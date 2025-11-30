НЕДІЛЯ, 30 ЛИСТОПАДА, 16:05 ▪️ ЛОНДОН СТЕДІУМ, ЛОНДОН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — РОБЕРТ ДЖОНС ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Під керівництвом Нуну Ешпіріту Санту "молотобійці", повернувшись до більш прямолінійного футболу, знайшли втрачену впевненість і стабільність. Листопад став для них справжнім відкриттям: сім очок з дев'яти можливих після перемог над Ньюкаслом та Бернлі та нічиєї з Борнмутом. Цей результат дозволив команді піднятися з глибин турнірної таблиці і знову повірити у свої сили. Каллум Вілсон, який забив три м'ячі у двох останніх матчах, нагадує про свою колишню хорошу форму, а повернення після дискваліфікації Лукаса Пакети має значно посилити креативний потенціал команди.

Тепер Вест Гем має намір здобути третю домашню перемогу поспіль, чого не траплялося з жовтня 2022 року. Традиційно Лондон Стедіум був зручним майданчиком для нападників Ліверпуля, але поточне впевнене становище господарів та проблеми суперника дають їм реальний шанс повторити успіх чотирирічної давнини, коли вони перемогли з рахунком 3:2.

Криза у Ліверпулі набуває системного характеру. Три поразки поспіль із різницею у три та більше м'ячів – таке трапилося вперше з 1953 року. Розгромна домашня поразка від ПСВ (1:4) у Лізі чемпіонів лише підсилила паніку не тільки серед вболівальників, а й серед футболістів (наприклад, Керніс Джонс прямо підкреслив після матчу: "Ми у лайні"). Захист червоних, який пропустив вже 20 м'ячів у 12 турах АПЛ, став ще більше схожим на решето, а середня лінія не може впоратися з тиском суперників. Окремим головним болем є катастрофічні виїзди: чотири поразки поспіль у Прем'єр-лізі, де в кожній грі пропускали щонайменше двічі, та п'ять поразок поспіль у Лондоні.

Арне Слот, здається, втратив контроль над ситуацією, і питання про його звільнення вже звучить у пресі не як щось неймовірне, а як цілком реальний сценарій. На тлі загального незадовільного виконання особливі надії клуб покладає на Александера Ісака. Шведський нападник має чудову особисту статистику проти Вест Гема – п'ять голів та одна результативна передача, що робить його головною загрозою на полі. Однак іронія полягає в тому, що саме Ісак став першим гравцем в історії Ліверпуля, який програв усі свої перші чотири матчі в старті за клуб у Прем'єр-лізі — та й ні для кого не є секретом, що поточна форма шведа дуже далека від бодай середнього рівня, не кажучи вже про зразок минулої кампанії. І так, дійсно, сьогоднішній матч може стати вирішальним для майбутнього Арне Слота на чолі Ліверпуля.