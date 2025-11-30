НЕДІЛЯ, 30 ЛИСТОПАДА, 18:30 ▪️ СТЕМФОРД БРІДЖ, ЛОНДОН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕНТОНІ ТЕЙЛОР ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Челсі підходять до дербі у чудовій формі, здобувши три перемоги поспіль у чемпіонаті, не пропустивши жодного м'яча та розгромивши у середу в Лізі чемпіонів Барселону з рахунком 3:0. Команда Енцо Марески демонструє врівноважену гру, де атакувальна могутність – 23 голи у Прем'єр-лізі – підкріплена більш-менщ надійною обороною. Ключовою дилемою для тренера перед матчем з найкращим захистом ліги стане вибір у атаці. Після ефектної гри проти Барселони уболівальники вимагатимуть виходу у старті юного генія Естевана, однак Мареска традиційно обережно поводиться з його ігровим часом. Натомість Педру Нету, який відмінно впорався з роллю "фальшивої дев'ятки", та Ліам Делап, що набиває форму, створюють тренеру приємний головний біль при виборі складу.

Сила "синіх" полягає в їхній молодості та колективній згуртованості. Наймолодший склад ліги довів, що не боїться викликів, перегравши у цьому сезоні вже і діючого чемпіона Англії, і переможця Ліги Європи. Однак головне випробування чекає попереду. У півзахисті Енцо Фернандес та Мойзес Касейдо спробують виграти у зіркових хавбеків принципового суперника контроль за центр поля, тоді як Ріс Джеймс, ймовірно, повернеться на фланг захисту. Ключовою стане і особиста дуель Марка Кукурельї з Букайо Сакою, але статистика сьогодні не на користь господарів — вони не перемагали Арсенал з 2021 року, а "каноніри" мають серію без поразок проти "синіх" в офіційних турнірах з 7 поєдинків.

Арсенал Мікеля Артети – це потужна, добре збалансована машина, що тримає першу сходинку в лізі та демонструє просто вражаючу стабільність. Можливо, станом на зараз це взагалі найкраща команда Європи. Після єдиної поразки від Ліверпуля у серпні команда з Північного Лондона не знала невдач у 16 матчах усіх турнірів, а розгром Тоттенгема 4:1 у дербі та перемога над "непереможною" Баварією у Лізі чемпіонів підтвердили амбіції "канонірів" на головні трофеї. Головною зброєю канонірів є найміцніший у лізі захист: лише 6 пропущених м'ячів після 12 турів. Навіть травма Біг Габі не розхитала їхні тили, де Вільям Саліба та П'єро Інкап'є створюють надійний тандем, а Крістіан Москера демонструє дуже зрілу гру та готовий у будь-який момент підсилити лінію оборони.

У атаці Арсенал не менш небезпечний. Хет-трик Еберечі Езе у дербі проти сусідів та його загальна форма створюють серйозну конкуренцію за місце в основі навіть капітану Мартіну Едегору, який поступово відновлюється після травми та навіть може зіграти з перших хвилин на Стемфорд Брідж. Для Челсі норвежець завжди був особливо небезпечним, оформивши сім результативних дій у матчах з ними – це його найкращий показник. Незважаючи на можливу відсутність низки гравців, глибина складу Арсеналу дозволяє йому підтримувати високий рівень. Букайо Сака, Деклан Райс, який готовий вести запеклу боротьбу з Касейдо по всьому полю, та Леандро Троссар (якщо буде готовий вийти на тлі пошкодження проти Баварії), який завжди забиває Челсі, – ось лише декілька загроз з арсеналу зброї гостей. І звісно, як тут не згадати автора гола у ворота мюнхенців: Ноні Мадуеке повертається на Стемфорд Брідж, щоб зіграти проти свого колишнього клубу, тому про рівень мотивації зайвий раз не слід нічого казати. Це битва лідерів та принципове дербі — цим усе сказано.