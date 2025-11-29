Англія

Три матчі — три різні сценарії: від впевненого контролю до божевільних розв’язок.

13-й тур АПЛ вийшов максимально різноплановим: Брентфорд провів найбільш переконливий матч дня, Манчестер Сіті знову рятується завдяки Філу Фодену, а Сандерленд оформив один із найяскравіших камбеків сезону.

Брентфорд довго шукав момент, але справжній вибух стався у заключній частині зустрічі. Дубль Тьяго, включно з реалізованим пенальті, а також пізній гол Уаттари зробили перемогу "бджіл" впевненою. Бернлі зміг відповісти лише одним голом Флеммінга з пенальті, але цього виявилося замало — команда знову падає у таблиці.

Брентфорд - Бернлі 3:1

Голи: Тьяго, 81 (пен), 86, Уаттара, 90+2 - Флеммінг, 85 (пен)

Брентфорд: Келлегер — Кайоде, Коллінз, Ван ден Берг, Гікі (Генрі, 74) — Гендерсон, Єнсен (Ярмолюк, 85) — Уаттара, Дамсгор, Шаде (Нельсон, 75) — Тьяго (Льюїс-Поттер, 90)

Бернлі: Дубравка — Вокер, Туанзебе, Естев, Гартман — Межбрі (Угочукву, 60), Каллен (Броя, 82), Флорентіну (Лоран, 75) — Чауна (Ентоні, 75), Флеммінг, Фостер (Брун Ларсен, 75)

Попередження: Межбрі, Туанзебе

Матч у Манчестері перетворився на справжній атракціон. Філ Фоден оформив дубль, забивши вже на першій хвилині та принісши перемогу в компенсований час. Лідс, попри статус андердога, зумів повернути інтригу та двічі засмутив оборону чемпіонів — але витримати натиск до кінця не вийшло.

Манчестер Сіті - Лідс Юнайтед 3:2

Голи: Фоден, 1, 90+1, Гвардіол, 25 - Калверт-Льюїн, 49, Нмеча, 68

Манчестер Сіті: Доннарумма — Нунеш, Діаш, Гвардіол, О'Райлі — Рейндерс (Шеркі, 75), Гонсалес, Сілва (Мармуш, 89) — Фоден, Голанд, Доку (Стоунз, 90)

Лідс Юнайтед: Перрі — Богл, Родон, Стрейк, Джастін (Гудмундссон, 69) — Танака (Ааронсон, 90), Ампаду, Груєв — Джеймс (Калверт-Льюїн, 46), Нмеча (Окафор, 82), Ньйонто (Бійол, 46)

Попередження: Нунеш, Сілва, Гвардіол, Доннарумма — Родон

"Чорні коти" програвали 0:2 після 15 хвилин і робили все, щоб не розсипатися. Кульмінація настала у другому таймі — пенальті Ле Фе, гол Траоре, а потім і вирішальний постріл Броббі. Борнмут завершував матч у меншості після вилучення Кука в компенсований час.

Сандерленд - Борнмут 3:2

Голи: Ле Фе, 30 (пен), Траоре, 46, Броббі, 69 - Адлі, 7, Адамс, 15

Сандерленд: Руфс — Мукіеле, Баллард, Альдерете, Мандава — Садікі, Джака — Траоре (Мандл, 63), Ле Фе (Гертрейда, 86), Тальбі (Броббі, 63) — Іcідор (Г'юм, 63)

Борнмут: Петрович — Сміт (Крупі, 80), Діакіте, Сенесі, Трюффер — Скотт (Кук, 46), Адамс — Семеньйо, Таверньє (Брукс, 71), Адлі (Клюйверт, 71) — Еванілсон (Унал, 80)

Попередження: Альдерете, Г'юм, Руфс, Мукіеле, Мандл — Скотт, Семеньйо, Сенесі, Брукс

Вилучення: Кук, 90+6.