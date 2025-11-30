Англія

Два пропущені за шість хвилин визначили долю матчу.

Тоттенгем знову залишився без очок — команда зазнала вже третьої поразки поспіль за останні три матчі. Проти Фулгема "шпори" провалили старт зустрічі, і це коштувало їм результату.

Гості вдарили боляче й дуже швидко: уже на 4-й хвилині Тете відкрив рахунок, а за дві хвилини Уілсон подвоїв перевагу Фулгема.

Лише після перерви лондонці зуміли прийти до тями. На 59-й хвилині Мохаммед Кудус один гол відіграв, але перевернути гру Тоттенгем так і не зміг. Команда тиснула, свіжі заміни додали темпу, та Фулгем грамотно довів матч до переможного завершення.

Тоттенгем – Фулгем 1:2

Голи: Кудус (59) — Тете (4), Уілсон (6)



Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Данзо, ван де Вен, Удоґі (Тель, 85) — Палінья (Бентанкур, 60), Ґрей (Одобер, 60) — Кудус, Берґвалл (Сарр, 77), Рішарлісон (Сімонс, 60) — Коло Муані



Фулгем: Лено — Тете, Андерсен, Бессі, Сессеньйон — Івобі (Кастань, 87), Берґе — Уілсон (Лукич, 68), Кінґ (Сміт-Роу, 68), Чуквуезе (Кевін, 81) — Хіменес



Попередження: ван де Вен (30), Удоґі (49), Коло Муані (90+4) — Хіменес (79), Лено (90+1)