Англія

Господарі відкрили рахунок, але МЮ зумів вирвати перемогу.

У рамках 13-го туру Англійської Прем'єр-ліги Крістал Пелас приймав Манчестер Юнайтед на стадіоні Селхерст Парк у Лондоні.

Господарі поля відкрили рахунок на 36-й хвилині, коли Матета реалізував пенальті після помилки Йоро. Французький форвард вдало скористався шансом і вивів "орлів" уперед.

Після перерви ініціативу перехопили гості. Вже на 54-й хвилині Бруно Фернандес виконав навіс зі стандарту, який замкнув Зіркзе. Через 9 хвилин португалець знову асистував — цього разу Мейсон Маунт пробив у ворота, встановивши рахунок 2:1.

Таким чином, Манчестер Юнайтед перервав серію з трьох ігор без перемог в АПЛ, набравши 21 очко і піднявшись у топ-6 турнірної таблиці. Крістал Пелас займає 7-е місце з 20 очками.

Крістал Пелес — Манчестер Юнайтед 1:2

Голи: Матета, 33 (пен) - Зіркзе, 54, Маунт, 63

Крістал Пелес: Гендерсон — Річардс, Лакруа, Геї — Муньйос, Вортон (Г'юз, 78), Камада (Лерма, 85), Мітчелл (Девенні, 85) — Сарр (Нкетіа, 38), Піно (Уче, 78) — Матета

Манчестер Юнайтед: Ламменс — Йоро (Мазрауї, 55), де Лігт, Шоу (Мартінес, 83) — Діалло (Доргу, 90), Каземіро, Фернандеш, Дало — Мбемо (Мейну, 90), Маунт — Зіркзе

Попередження: Нкетіа, Геї, Лерма — Мбемо, Шоу