Англія

В Англії завершилися чергові три недільні поєдинки.

Три матчі 13-го туру АПЛ в неділю подарували перемоги Ліверпулю, Брайтону та Астон Віллі.

Матч Вест Гем — Ліверпуль пройшов на Лондон Стедіум і завершився впевненою перемогою гостей. Перший тайм минув без голів, але вже на 60-й хвилині шведський нападник Александер Ісак відзначився першим голом у складі Ліверпуля в АПЛ, пробивши Ареолу з меж штрафного майданчика.

На 84-й хвилині Вест Гем залишився в меншості після другої жовтої картки Лукаса Пакети, а в компенсований час Арне Слот отримав результат у вигляді голу Коді Гакпо – 2:0.

Ця перемога дозволила Ліверпулю набрати 21 очко, піднятися на 8-е місце та перервати серію з двох поразок поспіль в чемпіонаті.

Вест Гем — Ліверпуль 0:2

Голи: Ісак, 60, Гакпо, 90+2

Вест Гем: Ареола — Магасса (Гільєрме, 68), Мавропанос, Тодібо — Ван-Біссака, Фернандеш, Поттс (Соучек, 88), Малік Діуф — Боуен, Вілсон (Фюллькруг, 78), Пакета

Ліверпуль: Бекер — Гомес, Конате, ван Дейк, Керкез (Робертсон, 85) — Гравенберх, Мак Аллістер — Гакпо, Собослаї, Вірц (Джонс, 75) — Ісак (Екітіке, 68)

Попередження: Магасса, Пакета

Вилучення: Пакета, 84

У Північному Лондоні Ноттінгем поступився Брайтону. Український півзахисник Олександр Зінченко пропустив матч через відновлення після травми.

"Чайки" відкрили рахунок у компенсований час першого тайму – гол забив Де Кейпер. Наприкінці зустрічі Брайтон подвоїв перевагу завдяки Цімасу, встановивши підсумковий рахунок 2:0.

Перемога дозволила Брайтону закріпитися в зоні єврокубків, тоді як Ноттінгем продовжує боротися в нижній частині таблиці.

Ноттінгем Форест — Брайтон 0:2

Голи: Де Кейпер, 45+1, Цимас, 88

Ноттінгем Форест: Селс — Савона, Міленкович, Морато, Вільямс — Сангаре (Єйтс, 74), Андерсон — Ндоє (Гадсон-Одої, 46), Гіббс-Вайт (Макейті, 85), Домінгес (Гатчінсон, 46) — Жезус (Калімуендо-Муїнга, 75)

Брайтон: Вербрюгген — Кадіоглу, ван Геке, Данк, Де Кейпер (Велтман, 84) — Віффер, Аярі — Мінте (Груда, 84), Рюттер (Гіншелвуд, 56), Гомес (Балеба, 84) — Велбек (Цимас, 65)

Попередження: Віффер

Третя гра пройшла на домашньому стадіоні Астон Вілли. Єдиний та вирішальний гол було забито на 67-й хвилині – відзначився Камара.

Ця перемога дозволила Астон Віллі піднятися в топ-3. Вулвергемптон залишився на останньому місці.

Астон Вілла - Вулвергемптон 1:0

Гол: Камара, 67

Астон Вілла: Мартінес — Кеш, Конса, Торрес, Дінь — Тілеманс (Онана, 75), Камара (Богард, 88) — Макгінн, Роджерс, Буендія (Воткінс, 54) — Мален (Барклі, 75)

Вулвергемптон: Джонстон — Чачуа, Агбаду, Москера (Мане, 78), Тоті, Вольфе (Буено, 77) — Гомес, Андре, Бельгард (Чірева, 69) — Странд Ларсен, Аріас (Арокодаре, 88)

Попередження: Андре, Вольфе, Москера, Аріас