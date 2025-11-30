Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.

Челсі — Арсенал 1:1
Голи: Чалоба, 48 — Меріно, 60

Челсі: Санчес — Гюсто, Фофана, Чалоба, Кукурелья — Джеймс, Кайседо — Естеван (Гарначо, 46), Е. Фернандес, Нету — Жуан Педро (Делап, 55).

Арсенал: Рая — Тімбер, Москера, Інкап’є, Калафіорі (Льюїс-Скеллі, 46) — Езе (Йокерес, 72), Субіменді (Едегор, 57), Райс — Сака, Меріно, Мартінеллі (Мадуеке, 57).

Попередження: Кукурелья, Льюїс-Скеллі — Субіменді, Москера, Калафіорі, Інкап'є, Йокерес

На 38-й хвилині був вилучений Мойзес Кайседо (Челсі) (грубий фол).