Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, який відбувся 30 листопада 2025 року.
Вест Гем — Ліверпуль, Getty Images
01 грудня 2025, 09:59
Ліверпуль здобув важливу виїзну перемогу над Вест Гемом — 2:0 у матчі 13-го туру АПЛ.
Після безгольового першого тайму команда Арне Слота відкрила рахунок на 60-й хвилині: Александер Ісак забив свій перший гол у Прем’єр-лізі за мерсісайдців, точно пробивши повз Ареола.
Наприкінці матчу господарі залишилися в меншості — Лукас Пакета отримав другу жовту. А на 90+2 хвилині Коді Гакпо закріпив перевагу "червоних", встановивши остаточний рахунок.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Вест Гем — Ліверпуль у рамках 13-го туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26:
Вест Гем — Ліверпуль 0:2
Голи: Ісак, 60, Гакпо, 90+2
Вест Гем: Ареола — Магасса (Гільєрме, 68), Мавропанос, Тодібо — Ван-Біссака, Фернандеш, Поттс (Соучек, 88), Малік Діуф — Боуен, Вілсон (Фюллькруг, 78), Пакета
Ліверпуль: Бекер — Гомес, Конате, ван Дейк, Керкез (Робертсон, 85) — Гравенберх, Мак Аллістер — Гакпо, Собослаї, Вірц (Джонс, 75) — Ісак (Екітіке, 68)
Попередження: Магасса, Пакета