Англія

Важкі очки для обох команд.

Капітан лондонського Челсі Ріс Джеймс висловився про матч із Арсеналом (1:1) в рамках 13-го туру АПЛ. Його слова наводить BBC.

“Ми грали 60 хвилин у меншості, нам доводилося справлятися з повним складом суперника.

Арсенал — це дуже хороша команда, вони є лідерами ліги на даний момент. Усі в Челсі знали, що гра обіцяє бути важкою. Але, щиро кажучи, ми відчували, що могли б і виграти в цьому дербі. Було складно морально йти з одним очком з огляду на те, наскільки добре ми зіграли”, — заявив Джеймс.

Цього сезону Ріс Джеймс відіграв за Челсі 17 матчів, забив один гол та віддав чотири результативні передачі.