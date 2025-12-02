ВІВТОРОК, 2 ГРУДНЯ, 21:30 ▪️ КРЕЙВЕН КОТТЕДЖ, ЛОНДОН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КРЕЙГ ПОУСОН ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Фулгем підходить до матчу на величезному емоційному підйомі. Здобувши в минулому турі першу виїзну перемогу в сезоні та розгромивши високі лінії Тоттенгема на його полі, "дачники" продемонстрували ідеальну готовність до гри проти команд, які люблять володіти м'ячем. Під керівництвом Марку Сілви команда виграла чотири з п’яти останніх матчів у всіх турнірах, поступово набираючи ту форму, яка принесла їм рекордні 54 очки в минулому сезоні. Ключ до успіху — швидкі контратаки та індивідуальна майстерність таких досвідчених гравців, як Алекс Івобі.

Впевненість господарів підкріплює і їхня домашня статистика: лише одна поразка на Крейвен Коттедж цього сезону. Проте, на шляху до чергової сенсації стоїть важкий психологічний бар’єр — останні 18 матчів проти Манчестер Сіті у всіх турнірах завершилися для Фулгема поразками. Лондонська команда прагне не лише набрати очки для підвищення у таблиці, а й нарешті зламати цю прокляту серію, використовуючи свою головну зброю — організованість у захисті та різкість у атаці, особливо за рахунок передач Гаррі Вілсона та завершальних дій ветерана Рауля Хіменеса.

Манчестер Сіті ж приїжджає до Лондона у пошуках стабільності та другої виїзної перемоги в чемпіонаті. Команда Пеп Гвардіоли демонструє меншу домінантність, ніж зазвичай: лише дві перемоги в шести матчах на виїзді та небезпечні ляпи в захисті, що призвели до поразок та болючих втрат очок. Після ледве вирваної домашньої перемоги над Лідсом (3:2), коли команда втратила перевагу у два м’ячі, питання щодо надійності задньої лінії залишаються відкритими. Абсолютною підставою для паніки це не є, адже атакувальна потужність "містян" залишається приголомшливою — 27 забитих голів за сезон.

Незважаючи на проблеми, індивідуальна якість гравців Сіті може вирішити будь-який матч. Ерлінг Голанд завжди готовий скористатися помилкою, Філ Фоден перебуває у чудовій формі після дубля у попередньому турі, а Джеремі Доку здатен розібрати будь-якого захисника один в один. Ключовою проблемою залишається кадровий голод: продовжуються травми лідерів середини поля Родрі та Матео Ковачича, що змушує Гвардіолу експериментувати з розстановкою, можливо, довіряючи молодим виконавцям на кшталт Ніко О'Райллі. Команда розуміє, що перемога дозволить їм бодай тимчасово наблизитись до лідера, Арсеналу, лише до двох очок, що є потужним мотиватором.