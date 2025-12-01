Англія

Іспанець розраховував на більше.

Головний тренер Арсеналу Мікель Артета прокоментував нічийний результат у матчі 13-го туру АПЛ з Челсі (1:1). Цитує іспанського фахівця BBC.

«Це був великий тиждень. Дербі, вся емоційність та необхідність перемогти, потім Баварія. Ми втратили гравців у тих матчах. Сьогодні нам довелося використати зв'язку у центрі оборони, яка ще жодного разу не грала разом, у дуже складному поєдинку.

Команда мала на це відреагувати. Тиждень вийшов позитивним, тому що складність була величезною. Але в мене залишається відчуття, що ми мали вигравати у Челсі, але не виграли.

В мене постійна головна біль, тому що в останні місяці нам доводилося постійно шукати варіанти і змінювати склад. Саліба вибув несподівано. Це був чудовий матч для всіх нас із погляду досвіду», — сказав Артета.

Арсенал продовжує лідирувати в АПЛ, випереджаючи Ман Сіті на 4 очки.